Δείτε την ημερομηνία του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα με τον ημιτελικό να βρίσκει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με την Ουνικάχα Μάλαγα.

Η ΑΕΚ τα κατάφερε στην έδρα της και στην κατάμεστη SUNEL Arena με τον κόσμο για έκτο παίκτη της μπόρεσε να προκριθεί στο Final Four του Basketball Champions League.

Aυτο θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα από τις 7 έως και τις 9 Μαΐου. Η αντίπαλος της Ένωσης στην τελική φάση της διοργάνωσης είναι η Ουνικάχα Μάλαγα στον ημιτελικό που έχει οριστεί για την Πέμπτη 7 Μαΐου.

Θυμίζουμε, πως πέρυσι το Final Four του BCL είχε διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ (Sunel Arena).