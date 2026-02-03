Τόφας - ΑΕΚ 90-93: Βασίλισσα στην Τουρκία και φουλ για πρωτιά

Νίκος Καρφής

H AEK ήταν αλύγιστη και στην Τουρκία. Επικράτησε με 93-90 της Τόφας στην παράταση και πάει φουλ για πρωτιά.

Φοβερή ΑΕΚ και στην Τουρκία. Η Βασίλισσα έδειξε τα... δόντια της σε άλλο ένα ματς και με χαρακτήρα και προσωπικότητα, δραπέτευσε με 93-90 από την έδρα της Τόφας για να πάει στο 3-0 και να ρίξει τους ηττημένους στο 1-2.

Βήμα πρωτιάς η Ένωση, με τον Γκρέι να έχει 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ να μετρά 21. Καθοριστικοί Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος. Βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο η ΑΕΚ, αλλά επέστρεψε και πήρε μεγάλη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Εννιά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η ασταμάτητη ΑΕΚ!

Τόφας - ΑΕΚ: Το ματς

Με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 6-8 στο 4'. Ο Γκρέι με τρίποντο με ταμπλό έκανε το 16-20, με την Ένωση να ξεκινά το ματς με 5/7 τρίποντο. Η Βασίλισσα συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην Τόφας και ο Νάναλι με τρίποντο έγραψε το 18-25, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Η Τόφας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μπεσόν ισοφάρισε σε 27-27 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Φλόιντ έγραψε το 41-34 στο 17', αλλά η ΑΕΚ το μάζεψε στο ημίχρονο, καθώς ο Φλιώνης έφτασε τους 9 πόντους και μείωσε σε 44-42.

Ο Γουίτλι έκανε το 50-49 για τους Τούρκους, ενώ ο Μπράουν έκανε το 54-54 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στο τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ έμεινε στο 58-54,

Ο Μπεσόν έκανε το 69-65 στο 34', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 69-67. Ο Χαραλαμπόπουλος με άλλο ένα μεγάλο τρίποντο το τελευταίο διάστημα, έκανε το 71-73 στο 36'. Ο Πέρεζ ισοφάρισε σε 75-75 στο 38'. Ο Μπλάζεβιτς με δύο βολές έγραψε το 77-75, αλλά ο Γκρέι ισοφάρισε στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν σκόραρε από κοντά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το ματς πηγε στην παράταση.

Ο Λεκαβίτσιους με δύο τρίποντα στην παράταση έκανε το 86-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 83-86. Ο Μπεσόν μείωσε σε 89-91 στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Λεκαβίτσιους κλειδωσε το ματς με δύο βολές για ένα μεγάλο διπλο της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93

MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γκρέι μέτρησε 23 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πέρεζ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 15/33 τρίποντα της ΑΕΚ στο ματς.

Tofas BursaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jordan Floyd18:55115/955.6%4/580%1/425%0/00%00022200-67
1Ozgur Cengiz09:3831/333.3%0/20%1/1100%0/00%01102000112
2Alex Perez *35:23174/1233.3%2/633.3%2/633.3%7/887.5%15662110-1420
3Yigitcan Saybir *22:1452/825%2/540%0/30%1/1100%02202100-95
4Isaiah Whaley23:0693/650%2/2100%1/425%2/2100%24602120413
5Tolga Gecim13:3900/20%0/00%0/20%0/00%0117031094
6Lynn Kidd12:2683/3100%3/3100%0/00%2/2100%22403210021
7Maxwell Lewis *16:5851/425%0/20%1/250%2/2100%03301100-24
8Marek Blazevic *32:14164/757.1%4/757.1%0/00%8/1080%671313101-125
9Hugo Besson20:07155/1050%4/666.7%1/425%4/4100%11202110-712
10Furkan Korkmaz *20:2010/30%0/00%0/30%1/333.3%02220100-11
Sadik Emir KabacaDid Not Play
TOTAL2259028/6741.8%21/3855.3%7/2924.1%27/3284.4%1429431819146197
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *41:542310/1566.7%8/1172.7%2/450%1/333.3%055541101226
1Gaios Skordilis05:1921/250%1/250%0/00%0/00%01114110-163
2Greg Brown III17:5652/825%2/450%0/40%1/333.3%2241311476
3Dimitris Flionis *20:0593/560%1/1100%2/450%1/250%11232000611
4Keyshawn Feazell *15:3231/333.3%0/10%1/250%0/00%1120132163
5Lukas Lekavicius24:53134/666.7%1/1100%3/560%2/2100%01122310-212
6Nikos Arsenopoulos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7Mindaugas Kuzminskas03:5100/00%0/00%0/00%0/00%00010000-101
8James Nunnally27:2772/450%1/250%1/250%2/2100%03362200-712
9Vasilis Ioannou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Frank Bartley *38:27217/1546.7%3/650%4/944.4%3/475%06643111423
11Vasilis Charalampopoulos *29:35104/1040%2/728.6%2/366.7%0/00%235510101515
TOTAL2259334/6850%19/3554.3%15/3345.5%10/1662.5%7253228221386112
@Photo credits: eurokinissi
     

