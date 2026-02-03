H AEK ήταν αλύγιστη και στην Τουρκία. Επικράτησε με 93-90 της Τόφας στην παράταση και πάει φουλ για πρωτιά.

Φοβερή ΑΕΚ και στην Τουρκία. Η Βασίλισσα έδειξε τα... δόντια της σε άλλο ένα ματς και με χαρακτήρα και προσωπικότητα, δραπέτευσε με 93-90 από την έδρα της Τόφας για να πάει στο 3-0 και να ρίξει τους ηττημένους στο 1-2.

Βήμα πρωτιάς η Ένωση, με τον Γκρέι να έχει 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ να μετρά 21. Καθοριστικοί Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος. Βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο η ΑΕΚ, αλλά επέστρεψε και πήρε μεγάλη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Εννιά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η ασταμάτητη ΑΕΚ!

Τόφας - ΑΕΚ: Το ματς

Με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 6-8 στο 4'. Ο Γκρέι με τρίποντο με ταμπλό έκανε το 16-20, με την Ένωση να ξεκινά το ματς με 5/7 τρίποντο. Η Βασίλισσα συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην Τόφας και ο Νάναλι με τρίποντο έγραψε το 18-25, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Η Τόφας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μπεσόν ισοφάρισε σε 27-27 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Φλόιντ έγραψε το 41-34 στο 17', αλλά η ΑΕΚ το μάζεψε στο ημίχρονο, καθώς ο Φλιώνης έφτασε τους 9 πόντους και μείωσε σε 44-42.

Ο Γουίτλι έκανε το 50-49 για τους Τούρκους, ενώ ο Μπράουν έκανε το 54-54 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στο τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ έμεινε στο 58-54,

Ο Μπεσόν έκανε το 69-65 στο 34', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 69-67. Ο Χαραλαμπόπουλος με άλλο ένα μεγάλο τρίποντο το τελευταίο διάστημα, έκανε το 71-73 στο 36'. Ο Πέρεζ ισοφάρισε σε 75-75 στο 38'. Ο Μπλάζεβιτς με δύο βολές έγραψε το 77-75, αλλά ο Γκρέι ισοφάρισε στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν σκόραρε από κοντά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το ματς πηγε στην παράταση.

Ο Λεκαβίτσιους με δύο τρίποντα στην παράταση έκανε το 86-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 83-86. Ο Μπεσόν μείωσε σε 89-91 στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Λεκαβίτσιους κλειδωσε το ματς με δύο βολές για ένα μεγάλο διπλο της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93

MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γκρέι μέτρησε 23 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πέρεζ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 15/33 τρίποντα της ΑΕΚ στο ματς.

Tofas Bursa FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jordan Floyd 18:55 11 5/9 55.6% 4/5 80% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 2 2 2 0 0 -6 7 1 Ozgur Cengiz 09:38 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 11 2 2 Alex Perez * 35:23 17 4/12 33.3% 2/6 33.3% 2/6 33.3% 7/8 87.5% 1 5 6 6 2 1 1 0 -14 20 3 Yigitcan Saybir * 22:14 5 2/8 25% 2/5 40% 0/3 0% 1/1 100% 0 2 2 0 2 1 0 0 -9 5 4 Isaiah Whaley 23:06 9 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 2/2 100% 2 4 6 0 2 1 2 0 4 13 5 Tolga Gecim 13:39 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 7 0 3 1 0 9 4 6 Lynn Kidd 12:26 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 0 3 2 1 0 0 21 7 Maxwell Lewis * 16:58 5 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 3 3 0 1 1 0 0 -2 4 8 Marek Blazevic * 32:14 16 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 8/10 80% 6 7 13 1 3 1 0 1 -1 25 9 Hugo Besson 20:07 15 5/10 50% 4/6 66.7% 1/4 25% 4/4 100% 1 1 2 0 2 1 1 0 -7 12 10 Furkan Korkmaz * 20:20 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/3 33.3% 0 2 2 2 0 1 0 0 -1 1 — Sadik Emir Kabaca Did Not Play TOTAL 225 90 28/67 41.8% 21/38 55.3% 7/29 24.1% 27/32 84.4% 14 29 43 18 19 14 6 1 97