Φοβερή ΑΕΚ και στην Τουρκία. Η Βασίλισσα έδειξε τα... δόντια της σε άλλο ένα ματς και με χαρακτήρα και προσωπικότητα, δραπέτευσε με 93-90 από την έδρα της Τόφας για να πάει στο 3-0 και να ρίξει τους ηττημένους στο 1-2.
Βήμα πρωτιάς η Ένωση, με τον Γκρέι να έχει 23 πόντους και τον Μπάρτλεϊ να μετρά 21. Καθοριστικοί Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος. Βρέθηκε να χάνει με 11 πόντους στο 4ο δεκάλεπτο η ΑΕΚ, αλλά επέστρεψε και πήρε μεγάλη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.
Εννιά σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η ασταμάτητη ΑΕΚ!
Τόφας - ΑΕΚ: Το ματς
Feazell refusal ❌#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/kCpqdceTsu— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 3, 2026
Με το τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ πέρασε μπροστά με 6-8 στο 4'. Ο Γκρέι με τρίποντο με ταμπλό έκανε το 16-20, με την Ένωση να ξεκινά το ματς με 5/7 τρίποντο. Η Βασίλισσα συνέχισε να δημιουργεί θέματα στην Τόφας και ο Νάναλι με τρίποντο έγραψε το 18-25, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.
Η Τόφας μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μπεσόν ισοφάρισε σε 27-27 στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Φλόιντ έγραψε το 41-34 στο 17', αλλά η ΑΕΚ το μάζεψε στο ημίχρονο, καθώς ο Φλιώνης έφτασε τους 9 πόντους και μείωσε σε 44-42.
Ο Γουίτλι έκανε το 50-49 για τους Τούρκους, ενώ ο Μπράουν έκανε το 54-54 για την Ένωση, δύο λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Λεκαβίτσιους αστόχησε στο τέλος του δεκαλέπτου και το σκορ έμεινε στο 58-54,
Ο Μπεσόν έκανε το 69-65 στο 34', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 69-67. Ο Χαραλαμπόπουλος με άλλο ένα μεγάλο τρίποντο το τελευταίο διάστημα, έκανε το 71-73 στο 36'. Ο Πέρεζ ισοφάρισε σε 75-75 στο 38'. Ο Μπλάζεβιτς με δύο βολές έγραψε το 77-75, αλλά ο Γκρέι ισοφάρισε στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν σκόραρε από κοντά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και το ματς πηγε στην παράταση.
Ο Λεκαβίτσιους με δύο τρίποντα στην παράταση έκανε το 86-86, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 83-86. Ο Μπεσόν μείωσε σε 89-91 στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Λεκαβίτσιους κλειδωσε το ματς με δύο βολές για ένα μεγάλο διπλο της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 44-42, 58-54, 77-77, 90-93
MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Γκρέι μέτρησε 23 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Πέρεζ με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 15/33 τρίποντα της ΑΕΚ στο ματς.
|Tofas Bursa
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jordan Floyd
|18:55
|11
|5/9
|55.6%
|4/5
|80%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|-6
|7
|1
|Ozgur Cengiz
|09:38
|3
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|11
|2
|2
|Alex Perez *
|35:23
|17
|4/12
|33.3%
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|7/8
|87.5%
|1
|5
|6
|6
|2
|1
|1
|0
|-14
|20
|3
|Yigitcan Saybir *
|22:14
|5
|2/8
|25%
|2/5
|40%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|-9
|5
|4
|Isaiah Whaley
|23:06
|9
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|4
|13
|5
|Tolga Gecim
|13:39
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|0
|3
|1
|0
|9
|4
|6
|Lynn Kidd
|12:26
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|0
|3
|2
|1
|0
|0
|21
|7
|Maxwell Lewis *
|16:58
|5
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|-2
|4
|8
|Marek Blazevic *
|32:14
|16
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|8/10
|80%
|6
|7
|13
|1
|3
|1
|0
|1
|-1
|25
|9
|Hugo Besson
|20:07
|15
|5/10
|50%
|4/6
|66.7%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|-7
|12
|10
|Furkan Korkmaz *
|20:20
|1
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1/3
|33.3%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|-1
|1
|—
|Sadik Emir Kabaca
|Did Not Play
|TOTAL
|225
|90
|28/67
|41.8%
|21/38
|55.3%
|7/29
|24.1%
|27/32
|84.4%
|14
|29
|43
|18
|19
|14
|6
|1
|97
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|41:54
|23
|10/15
|66.7%
|8/11
|72.7%
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|0
|5
|5
|5
|4
|1
|1
|0
|12
|26
|1
|Gaios Skordilis
|05:19
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|-16
|3
|2
|Greg Brown III
|17:56
|5
|2/8
|25%
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|1/3
|33.3%
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|1
|4
|7
|6
|3
|Dimitris Flionis *
|20:05
|9
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|6
|11
|4
|Keyshawn Feazell *
|15:32
|3
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|3
|5
|Lukas Lekavicius
|24:53
|13
|4/6
|66.7%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|0
|-2
|12
|6
|Nikos Arsenopoulos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Mindaugas Kuzminskas
|03:51
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-10
|1
|8
|James Nunnally
|27:27
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|6
|2
|2
|0
|0
|-7
|12
|9
|Vasilis Ioannou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Frank Bartley *
|38:27
|21
|7/15
|46.7%
|3/6
|50%
|4/9
|44.4%
|3/4
|75%
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|23
|11
|Vasilis Charalampopoulos *
|29:35
|10
|4/10
|40%
|2/7
|28.6%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|5
|1
|0
|1
|0
|15
|15
|TOTAL
|225
|93
|34/68
|50%
|19/35
|54.3%
|15/33
|45.5%
|10/16
|62.5%
|7
|25
|32
|28
|22
|13
|8
|6
|112
