Καρδίτσα - Τόφας 79-93: Τα highlights
Η Καρδίτσα λύγισε απέναντι στην Τόφας, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο η ποιότητα της τουρκικής ομάδας μίλησε και το τέλος του αγώνα την βρήκε νικήτρια με 79-93.
Ο Μπέσον με 22 πόντους και ο Μπλάζεβιτς με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Τόφας, η οποία με 54% στα σουτ εντός παιδιάς ήταν δύσκολο να χάσει.
Ο Ντέμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και ο Άαρον Εστράδα με 13 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για την Καρδίτσα, που μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των «16» είναι στο 0/2 στον τέταρτο όμιλο.
Το βίντεο με τα highlights του Καρδίτσα - Τόφας:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.