Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τόφας και γνώρισε την ήττα με 79-93. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Η Καρδίτσα λύγισε απέναντι στην Τόφας, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο η ποιότητα της τουρκικής ομάδας μίλησε και το τέλος του αγώνα την βρήκε νικήτρια με 79-93.

Ο Μπέσον με 22 πόντους και ο Μπλάζεβιτς με 19 ήταν οι κορυφαίοι της Τόφας, η οποία με 54% στα σουτ εντός παιδιάς ήταν δύσκολο να χάσει.

Ο Ντέμιεν Τζέφερσον με 15 πόντους και ο Άαρον Εστράδα με 13 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για την Καρδίτσα, που μετά από δύο αγωνιστικές στη φάση των «16» είναι στο 0/2 στον τέταρτο όμιλο.