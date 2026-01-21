Σάκοτα: «Είναι χάλια μέρα σήμερα, έχουμε ανάγκη από τον κόσμο»

Στην πρώτη νίκη της ΑΕΚ στη φάση των «16», αναφέρθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την επικράτηση της ομάδας του επί της Καρδίτσας.

Η ΑΕΚ επικράτησε της Καρδίτσας με 88-73, στο πρώτο ματς για τη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Στις δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του στην αναμέτρηση, καθώς τοποθετήθηκε και για τον τραυματία Μπράουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

«Είναι πολύ περίεργο όταν παίζεις δύο συνεχόμενα παιχνίδια με την ίδια ομάδα και μάλιστα σε διαφορετική διοργάνωση. Εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου ποτέ δύο ίδια παιχνίδια σε τρεις ημέρες. Υπήρχε προειδοποίηση ότι θα γίνει πιο δύσκολο γιατί η Καρδίτσα δεν έχει πίεση να παίζει.

Τελικά αυτήν την εικόνα είδαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο σοβαροί. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε νέους παίκτες. Μετράει το αποτέλεσμα όπως λέμε πάντα».

Για τη σημασία της νίκης με τόσες αλλαγές στο ρόστερ: «Είναι σημαντικό, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα επειδή οι καινούργιοι παίκτες μόλις ήρθαν στην ομάδα και δεν έχουμε πολλές προπονήσεις μαζί. Είναι μία διαδικασία. Ελπίζω να μη μας κρατάει και να έχουμε ίδιο timing με όλους τους παίκτες. Είναι ένα θέμα σίγουρα για εμάς».

Για το αν ο Μπράουν θα είναι διαθέσιμος με την Άλμπα: «Πρώτα απ’ όλα θέλω περισσότερο κόσμο εδώ στο γήπεδο, καταλαβαίνω ότι η μέρα είναι χάλια σήμερα για να έρθει κάποιος εδώ, όμως εμείς έχουμε ανάγκη από τον κόσμο».

