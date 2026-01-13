Η ΑΕΚ προανήγγειλε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την μεταγραφή του Κεϊσόν Φίζελ.

Ο Κεϊσόν Φίζελ της Νίμπουργκ προβάρει τα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ, με τον παίκτη και την Ένωση να έχουν φτάσει σε συμφωνία και μόνο οι ανακοινώσεις να απομένουν για την ολοκλήρωση του deal. Βέβαια και η ανακοίνωση δεν αργεί, με την ΑΕΚ να μας προϊδεάζει για την εν λόγω κίνηση με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η Ένωση ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει πως «κάθε ομάδα χρειάζεται το σωστό κλειδί και εμείς βρήκαμε το κατάλληλο», με το κλειδί να είναι λογοπαίγνιο από το μικρό όνομα του Φίζελ (key - Keyshawn).

Έτσι, μόνο τα τυπικά απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κεϊσόν Φίζελ στην ΑΕΚ, όπως σας είχε ενημερώσει με σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta, με τον 27χρονο ψηλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα.

To συμβόλαιο του παίκτη θα είναι για 1.5 έτος (περιλαμβάνει option και για την επόμενη σεζόν) και έτσι ο Φίζελ έρχεται να δώσει λύσεις στη ρακέτα της Ένωσης που έχει μπροστά της μεγάλα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο BCL.

Φέτος μετρά 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ στο BCL, ενώ στο πρωτάθλημα Τσεχίας έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Αθλητικός ψηλός που δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι. Τελειώνει δυναμικά αρκετές φάσεις και με τα εντυπωσιακά του καρφώματα. Ικανός και στα ριμπάουντ και στα μπλοκ. Καλός στις pick n' roll καταστάσεις.