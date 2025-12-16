H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.
Για την ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Κατσίβελης πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα, έχοντας 24 πόντους και 15 ασίστ. Ο Σκινς είχε 19 με 11 ριμπάουντ.
Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα και προετοιμάζεται για τους «16». Στο 3-3 η Σολνόκι που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στο play in.
Το ματς: Σολνόκι - ΑΕΚ
Katsivelis with ICE in his veins 🥶#BasketballCL | @aekbcgr pic.twitter.com/4SHDCUNve6— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 16, 2025
Η Σολνόκι ξεκίνησε καλύτερα το ματς και ο Γκνιάρσκι έκανε το 12-4 στο 4΄. Ο Αρμς σκόραρε για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν αρκετά στο ξεκίνημα και έκανε το 15-8, δίνοντας ανάσα στην Βασίλισσα με 4 σερί πόντους. Ο Σκορδίλης μείωσε σε 18-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.
O Aρμς συνέχισε εντυπωσιακά και έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 20-21 στις αρχές του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Κρνιάσκι έφτασε τους 10 πόντους για τη Σολνοκι και έγραψε το 24-21 για τους γηπεδούχους με γρήγορο 4-0. Ο Πετσάρσκι ισοφάρισε για το 30-30 στο 15' και έφτασε τους 5 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 35-39 στο 17'. Ο Κατσίβελης διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο με buzzer beater τρίποντο.
H AEK δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ρούντνερ έκανε το 54-48 στο 25' με τρίποντο. Ο Βράμπατς σκόραρε από κοντά για το 60-56 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 62-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Με ένα σερί 9-0, η Σολνόκι έγραψε το 71-61 με τον Σκινς στο 33'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά και η Σολνόκι έκανε το 80-63 με τον Σκινς στο 37' για να κλειδώσει τη νίκη των γηπεδούχων.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69
Ο MVP: Ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα με 24 πόντους και 15 ασίστ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αρμς είχε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 13 μέτρησε και ο Κατσίβελης. Ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο
|NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Le'Tre Darthard
|Did Not Play
|5
|Auston Barnes *
|36:22
|13
|4/14
|28.6%
|3/9
|33.3%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|3
|4
|7
|-
|2
|-
|2
|-
|15
|11
|6
|Ryland Holt *
|15:01
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|1
|1
|-7
|6
|7
|Marton Molnar
|05:23
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-8
|7
|8
|Gabor Rudner *
|35:04
|9
|3/10
|30%
|0/2
|0%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|3
|-
|1
|1
|18
|8
|11
|Boris Krnjajski *
|40:00
|24
|9/16
|56.3%
|7/10
|70%
|2/6
|33.3%
|4/5
|80%
|-
|3
|3
|15
|4
|5
|1
|-
|11
|22
|12
|Brady Skeens *
|34:27
|19
|9/9
|100%
|9/9
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|1
|10
|11
|-
|2
|3
|-
|-
|22
|27
|14
|Adin Vrabac
|33:44
|7
|2/6
|33.3%
|2/4
|50%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|1
|9
|10
|4
|3
|1
|1
|-
|4
|14
|Team/Coaches
|1
|1
|-
|-
|100
|TOTAL
|200
|80
|31/61
|50.8%
|25/40
|62.5%
|6/21
|28.6%
|12/17
|70.6%
|7
|29
|36
|22
|20
|10
|6
|2
|100
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|33:24
|6
|3/9
|33.3%
|3/6
|50%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|2
|2
|3
|1
|-7
|8
|1
|Gaios Skordilis
|16:22
|8
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|5
|9
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|13
|3
|Gian Clavell
|19:36
|3
|1/4
|25%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|4
|5
|Dimitris Katsivelis
|27:36
|13
|6/11
|54.5%
|5/6
|83.3%
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|0
|1
|-2
|11
|7
|Dimitris Flionis *
|20:35
|3
|1/6
|16.7%
|0/4
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|4
|2
|2
|1
|-8
|3
|9
|Nikos Arsenopoulos
|05:08
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|-4
|0
|12
|Marko Pecarski *
|18:57
|10
|4/6
|66.7%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|3
|4
|7
|1
|2
|0
|1
|0
|-16
|17
|—
|Vasilis Ioannou
|Did Not Play
|21
|Frank Bartley *
|29:56
|11
|2/8
|25%
|1/3
|33.3%
|1/5
|20%
|6/7
|85.7%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|-19
|4
|30
|Adonis Arms *
|28:26
|15
|6/11
|54.5%
|5/7
|71.4%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|0
|3
|1
|0
|1
|-8
|17
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|1
|TOTAL
|200
|69
|26/64
|40.6%
|20/42
|47.6%
|6/22
|27.3%
|11/14
|78.6%
|10
|26
|36
|10
|19
|10
|8
|4
|73
