Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Σολνόκι (80-69) σε ένα αδιάφορο ματς για εκείνη, αφού είχε εξασφαλισμένη την πρώτη θέση στον όμιλο. Πλέον περιμένει αντιπάλους στη φάση των 16 του BCL.

H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.

Για την ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Κατσίβελης πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα, έχοντας 24 πόντους και 15 ασίστ. Ο Σκινς είχε 19 με 11 ριμπάουντ.

Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα και προετοιμάζεται για τους «16». Στο 3-3 η Σολνόκι που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στο play in.

Το ματς: Σολνόκι - ΑΕΚ

Η Σολνόκι ξεκίνησε καλύτερα το ματς και ο Γκνιάρσκι έκανε το 12-4 στο 4΄. Ο Αρμς σκόραρε για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν αρκετά στο ξεκίνημα και έκανε το 15-8, δίνοντας ανάσα στην Βασίλισσα με 4 σερί πόντους. Ο Σκορδίλης μείωσε σε 18-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

O Aρμς συνέχισε εντυπωσιακά και έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 20-21 στις αρχές του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Κρνιάσκι έφτασε τους 10 πόντους για τη Σολνοκι και έγραψε το 24-21 για τους γηπεδούχους με γρήγορο 4-0. Ο Πετσάρσκι ισοφάρισε για το 30-30 στο 15' και έφτασε τους 5 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 35-39 στο 17'. Ο Κατσίβελης διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο με buzzer beater τρίποντο.

H AEK δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ρούντνερ έκανε το 54-48 στο 25' με τρίποντο. Ο Βράμπατς σκόραρε από κοντά για το 60-56 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 62-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με ένα σερί 9-0, η Σολνόκι έγραψε το 71-61 με τον Σκινς στο 33'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά και η Σολνόκι έκανε το 80-63 με τον Σκινς στο 37' για να κλειδώσει τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Ο MVP: Ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα με 24 πόντους και 15 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αρμς είχε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 13 μέτρησε και ο Κατσίβελης. Ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Le'Tre Darthard Did Not Play 5 Auston Barnes * 36:22 13 4/14 28.6% 3/9 33.3% 1/5 20% 4/5 80% 3 4 7 - 2 - 2 - 15 11 6 Ryland Holt * 15:01 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 4 1 1 1 -7 6 7 Marton Molnar 05:23 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - -8 7 8 Gabor Rudner * 35:04 9 3/10 30% 0/2 0% 3/8 37.5% 0/0 0% 2 2 4 3 3 - 1 1 18 8 11 Boris Krnjajski * 40:00 24 9/16 56.3% 7/10 70% 2/6 33.3% 4/5 80% - 3 3 15 4 5 1 - 11 22 12 Brady Skeens * 34:27 19 9/9 100% 9/9 100% 0/0 0% 1/1 100% 1 10 11 - 2 3 - - 22 27 14 Adin Vrabac 33:44 7 2/6 33.3% 2/4 50% 0/2 0% 3/6 50% 1 9 10 4 3 1 1 - 4 14 Team/Coaches 1 1 - - 100 TOTAL 200 80 31/61 50.8% 25/40 62.5% 6/21 28.6% 12/17 70.6% 7 29 36 22 20 10 6 2 100