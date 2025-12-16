Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Αγγαρεία με ήττα, αλλά ως πρώτη ετοιμάζεται για τους «16»

Νίκος Καρφής

bet365

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τη Σολνόκι (80-69) σε ένα αδιάφορο ματς για εκείνη, αφού είχε εξασφαλισμένη την πρώτη θέση στον όμιλο. Πλέον περιμένει αντιπάλους στη φάση των 16 του BCL.

H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.

Για την ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Κατσίβελης πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα, έχοντας 24 πόντους και 15 ασίστ. Ο Σκινς είχε 19 με 11 ριμπάουντ.

Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα και προετοιμάζεται για τους «16». Στο 3-3 η Σολνόκι που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στο play in.

Το ματς: Σολνόκι - ΑΕΚ

Η Σολνόκι ξεκίνησε καλύτερα το ματς και ο Γκνιάρσκι έκανε το 12-4 στο 4΄. Ο Αρμς σκόραρε για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν αρκετά στο ξεκίνημα και έκανε το 15-8, δίνοντας ανάσα στην Βασίλισσα με 4 σερί πόντους. Ο Σκορδίλης μείωσε σε 18-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

O Aρμς συνέχισε εντυπωσιακά και έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 20-21 στις αρχές του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Κρνιάσκι έφτασε τους 10 πόντους για τη Σολνοκι και έγραψε το 24-21 για τους γηπεδούχους με γρήγορο 4-0. Ο Πετσάρσκι ισοφάρισε για το 30-30 στο 15' και έφτασε τους 5 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 35-39 στο 17'. Ο Κατσίβελης διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο με buzzer beater τρίποντο.

H AEK δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ρούντνερ έκανε το 54-48 στο 25' με τρίποντο. Ο Βράμπατς σκόραρε από κοντά για το 60-56 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 62-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με ένα σερί 9-0, η Σολνόκι έγραψε το 71-61 με τον Σκινς στο 33'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά και η Σολνόκι έκανε το 80-63 με τον Σκινς στο 37' για να κλειδώσει τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Ο MVP: Ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα με 24 πόντους και 15 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αρμς είχε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 13 μέτρησε και ο Κατσίβελης. Ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο

NHSZ-Szolnoki OlajbanyaszFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Le'Tre DarthardDid Not Play
5Auston Barnes *36:22134/1428.6%3/933.3%1/520%4/580%347-2-2-1511
6Ryland Holt *15:0121/250%1/250%0/00%0/00%----4111-76
7Marton Molnar05:2363/475%3/475%0/00%0/00%----2----87
8Gabor Rudner *35:0493/1030%0/20%3/837.5%0/00%22433-11188
11Boris Krnjajski *40:00249/1656.3%7/1070%2/633.3%4/580%-3315451-1122
12Brady Skeens *34:27199/9100%9/9100%0/00%1/1100%11011-23--2227
14Adin Vrabac33:4472/633.3%2/450%0/20%3/650%19104311-414
Team/Coaches11--100
TOTAL2008031/6150.8%25/4062.5%6/2128.6%12/1770.6%7293622201062100
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *33:2463/933.3%3/650%0/30%0/00%04422231-78
1Gaios Skordilis16:2283/837.5%3/837.5%0/00%2/2100%45912000013
3Gian Clavell19:3631/425%0/20%1/250%0/00%0111220104
5Dimitris Katsivelis27:36136/1154.5%5/683.3%1/520%0/20%02233101-211
7Dimitris Flionis *20:3531/616.7%0/40%1/250%0/00%02224221-83
9Nikos Arsenopoulos05:0800/10%0/10%0/00%0/00%00001010-40
12Marko Pecarski *18:57104/666.7%3/560%1/1100%1/1100%34712010-1617
Vasilis IoannouDid Not Play
21Frank Bartley *29:56112/825%1/333.3%1/520%6/785.7%00000110-194
30Adonis Arms *28:26156/1154.5%5/771.4%1/425%2/2100%16703101-817
Team/Coaches22401
TOTAL2006926/6440.6%20/4247.6%6/2227.3%11/1478.6%1026361019108473
@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα