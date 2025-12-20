ΑΕΚ: Τι έκανε ο Σίλβα στη νίκη επί της Μυκόνου
Η ΑΕΚ δραπέτευσε με ένα σημαντικό διπλό από τη Μύκονο με 77-76, σε ένα ματς που ο Μάντζαρης έχασε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το άστοχο σουτ στο τέλος. Η Ένωση πήγε στο 6-4 ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 4-6.
Πρωταγωνιστής σε άλλη μια νίκη της Ένωσης φέτος ήταν ο Κρις Σίλβα (το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και από ομάδες της Euroleague). Ο Γκαμπονέζος σέντερ ήταν κομβικός παρά το γεγονός πως δεν ολοκλήρωσε το ματς, αφού χρεώθηκε με 5ο φάουλ, 6:19 πριν τη λήξη της αναμέτρησης.
Ο Σίλβα μέτρησε 16 πόντους, 5/7 σουτ, 1/1 τρίποντο, 5/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ στα 20:29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ πριν αποχωρήσει μετά το 5ο φάουλ.
