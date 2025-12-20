Ζιάγκος: «Να αποφασίσουμε τι μπάσκετ θέλουμε»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε μετά την ήττα από την ΑΕΚ και τόνισε πως όλοι στο μπάσκετ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Επέστρεψε στις νίκες η ΑΕΚ και κατάφερε να επικρατήσει με 76-77, ενώ στο τέλος το ματς έγινε θρίλερ. Ο Μάντζαρης αστόχησε στο σουτ που θα χάριζε τη νίκη στους γηπεδούχους.

O προπονητής της Μυκόνου , Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στην ευθύνη όλων στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και τη βελτίωση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη. Της ευχόμαστε καλή συνέχεια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο BCL. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα, σωστά δομημένη και με εξαιρετικές προοπτικές για τη συνέχεια.

Νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι –και μιλώντας εκ μέρους και των συνεργατών μου– για την προσπάθεια των παιδιών σε έναν αγώνα που, δεδομένων των συνθηκών και του τρόπου με τον οποίο προπονείται η ομάδα τις τελευταίες 15 ημέρες, έμοιαζε με αναμέτρηση Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ. Οι παίκτες μου επέδειξαν μαχητικότητα και αγωνιστικό πνεύμα, με την εικόνα τους στο δεύτερο ημίχρονο να αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που θέλουμε να πρεσβεύει αυτή η ομάδα: τη νοοτροπία που θέλουμε να τη χαρακτηρίζει, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά γενικότερα. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γι’ αυτό.

Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με την ατομική ευθύνη που οφείλουμε όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ να συνειδητοποιήσουμε. Το πόσο μπροστά μπορεί να πάει το άθλημα, αλλά και το πόσο πίσω μπορεί να κρατηθεί, εξαρτάται από όλους μας. Είναι μια διαδικασία στην οποία έχουμε συλλογική ευθύνη.

Σε ένα παιχνίδι όπου η Μύκονος στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εντελώς εικόνα, ανεβάζοντας την αναλογία ασίστ/λαθών από το 0,8 στο 2,6 και επιστρέφοντας από το -19, θεωρώ ότι αιχμές και ερωτήσεις του τύπου «0-5 τα φάουλ σε 5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο» προς έναν από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από τους ελληνικούς πάγκους και που ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας όπως ο Ντράγκαν Σάκοτα μικραίνουν το άθλημα και σίγουρα δεν το βοηθούν. Επιπλέον, τέτοιες αναφορές δεν τις έχει ανάγκη η ΑΕΚ.

Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αποφασίσουμε τι μπάσκετ θέλουμε. Να μη χάνουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Το δάσος είναι η πρόοδος του αθλήματος. Ευθύνη έχουμε όλοι, την οποία οφείλουμε να αναλαμβάνουμε κάθε μέρα που υπηρετούμε το μπάσκετ. Και πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Της ευχόμαστε τα καλύτερα και μακάρι να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα για άλλη μια φορά», τόνισε.

Όσον αφορά τη βελτίωση της εικόνας της Μυκόνου στο δεύτερο ημίχρονο, είπε: «Στην προπόνηση έχουνε συμπεριλάβει και κάποιες ειδικές καταστάσεις. Τα παιδιά ήξεραν τι πρέπει να κάνουν και αυτή η αποφασιστικότητα, γνωρίζοντας ότι τα χαμηλά ποσοστά του πρώτου ημιχρόνου δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική τους εικόνα, μας βοήθησε να μπούμε αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπικότητα των παιδιών και τις πνευματικές δεξιότητες που ξεδίπλωσαν στο δεύτερο ημίχρονο».