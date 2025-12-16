ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στη φάση των «16», η Καρδίτσα στο... κάδρο
Η ΑΕΚ παρόλο που ηττήθηκε με 80-69 από τη Σολνόκι σε ένα αδιάφορο για εκείνη ματς, κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον όμιλο του BCL και πλέον προετοιμάζεται για τη φάση των 16 της διοργάνωσης.
Η Βασίλισσα θα παίξει στην επόμενη φάση με τον πρώτο του δευτέρου ομίλο, δηλαδή την Άλμπα ή την Σαλόν, αλλά και τους νικητές που θα προκύψουν από play in. Αυτά τα δύο ζευγάρια θα αφορούν τη μάχη του δεύτερου του 4ου ομίλου με τον τρίτο του 3ου ομίλου και την αναμέτρηση του δεύτερου του 8ου ομίλου με τον τρίτο του 7ου ομίλου.
Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με Άλμπα ή Σαλόν, Τράπανι ή Χολόν και Σπαρτάκ ή Καρδίτσα.
