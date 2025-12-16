Mε αρκετές απουσίες η ΑΕΚ κόντρα στη Σολνόκι (19:00) στο τελευταίο ματς των ομίλων του BCL.

H AEK κλείνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο του BCL, αφού δοκιμάζεται στην έδρα της Σολνόκι (19:00). H Ένωση έχει 5 νίκες σε 5 ματς και έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, αφού off είναι οι Κρις Σίλβα, Λούκας Λεκαβίτσιους, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Γκρεγκ Μπράουν.

Ο Τζιαν Κλαβέλ θα κάνει το ντεμπούτο του και στο BCL, αφού πριν λίγες μέρες είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Βασίλισσας στη Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η... 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κλαβέλ, Κατσίβελης, Φλιώνης, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Αρμς.