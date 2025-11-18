Άκρως εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια του BCL για την ΑΕΚ, την οποία και κατέταξε στην 2η θέση των Power Rankings.

Με μία λέξη και έναν... ιδιαίτερο ακόμα χαρακτηρισμό, το BCL περιέγραψε την ΑΕΚ στα Power Rankings, κατατάσσοντάς την στην 2η θέση, πίσω μόνο από τη Γαλατασαράι.

«Τρομακτική» ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε η διοργανώτρια αρχή για την Ένωση, γράφοντας επίσης ότι μοιάζει με «τρικεφάλο τέρας» με αφορμή το σήμα του δικέφαλου αετού.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε το BCL για την 2η θέση της ΑΕΚ στα Power Rankings

«Είχαμε λίγο ανησυχήσει με τις δύο σερί ήττες από το Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει επιστρέψει ιδανικά.

Διέλυσε τη VEF Ρίγα με 31 πόντους διαφορά μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, και στη συνέχεια κέρδισε το Μαρούσι με 21 πόντους το Σάββατο, με τη «μεγάλη της τριάδα» να κάνει αδύνατο να διαλέξεις κάποιον MVP: ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε 28 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ο Κρις Σίλβα είχε 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Ράικουαν Γκρέι είχε 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το έμβλημα της ΑΕΚ έχει έναν δικέφαλο αετό. Το παιχνίδι της έχει… ένα τρικέφαλο τέρας.»