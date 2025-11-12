ΑΕΚ - Ρίγα: Η 12άδα της Ένωσης και η 10άδα των Λετονών
Η ΑΕΚ θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αφού υποδέχεται τη Ρίγα στη SUNEL Arena (19:30, 12/11).
H Bασίλισσα έχει ρεκόρ 3-0 στον όμιλο του BCL και με νίκη θα αγκαλιάσει την πρώτη θέση του ομίλου, αφού οι ομάδες που την ακολουθούν (Λέβιτσε και Σολνόκι) είναι στο 2-2.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους, με την Ένωση να κατεβάζει την κλασική της 12άδα για το ματς με τους Λετονούς. Από την άλλη πλευρά η Ρίγα κατεβαίνει με 10άδα. Δεν θα αγωνιστεί ο πρώτος της σκόρερ στη διοργάνωση, ο Ζαχίρ Πόρτερ που έχει 18 πόντους μέσο όρο.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Χαραλαμπόπουλος.
Η 10άδα της Ρίγα: Άντζεβς, Αλεξαντρόφ, Μπέρτανς, Βάναγκς, Μπαρέα, Νοβίτσκι, Μπούτιρινς, Νιέντρα, Κιλπς, Σιντόροφ.
