Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στη Μπρατισλάβα κόντρα στη Λέβιτσε (28/10, 19:00, LIVE από το Gazzetta) για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να ακολουθεί την αποστολή στη Σλοβακία, στηρίζοντας τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της «Βασίλισσας», δήλωσε για την κομβική αναμέτρηση με τη Λέβιτσε στη Μπρατισλάβα: «Ξέρουμε, ότι όλοι μάς έχουν για φαβορί. Δεν λέμε, ότι δεν είμαστε. Προφανώς και γνωρίζουμε τη δυναμικότητά μας, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύει κανείς στο γήπεδο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με Λέβιτσε. Η αντίπαλός μας θ’ αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της, σ’ ένα κατάμεστο γήπεδο. Έχει προσδώσει ένα χαρακτήρα γιορτής στο ματς, που σημαίνει, ότι θα παίξει με ενθουσιασμό.

Ξεκίνησε στον όμιλο του BCL με μία «κακή» ήττα εντός έδρας, αλλά στο δεύτερο ματς νίκησε εκτός έδρας τη Ρίγα, και μάλιστα με μεγαλύτερη διαφορά απ’ ότι εμείς. Η Λέβιτσε είναι μία υπολογίσιμη ομάδα. Διαθέτει κάποια καλά στοιχεία, που πρέπει να προσέξουμε. Είναι ομάδα, που τρέχει και «σουτάρει» με πολύ καλά ποσοστά απ’ όλες τις αποστάσεις. Αν βρεθεί στην ημέρα της μπορεί να έχουμε πρόβλημα…»

