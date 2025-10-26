ΑΕΚ: Έτοιμη για Μπρατισλάβα
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία της για το ματς με την Λέβιτσε και το πρωί της Δευτέρας (27/10) αναχωρεί για την Μπρατισλάβα.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση της «Βασίλισσας» στο ΑΕΚ BC Academy Sports Center.
Η αποστολή αναχωρεί αύριο (Δευτέρα, 27/10), νωρίς το πρωί, για Μπρατισλάβα, προκειμένου για την αναμέτρηση με Λέβιτσε, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 6ου Ομίλου της κανονικής περιόδου του BCL.
H αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (28/10), στις 19:00, στην κατάμεστη «GOPASS Arena» της σλοβακικής πρωτεύουσας.
