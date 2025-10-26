Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμοι για το ματς με την Λέβιτσε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 6ου Ομίλου της κανονικής περιόδου του BCL, με την Ένωση να αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας (27/10) για την Μπρατισλάβα.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία της για το ματς με την Λέβιτσε και το πρωί της Δευτέρας (27/10) αναχωρεί για την Μπρατισλάβα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση της «Βασίλισσας» στο ΑΕΚ BC Academy Sports Center.

Η αποστολή αναχωρεί αύριο (Δευτέρα, 27/10), νωρίς το πρωί, για Μπρατισλάβα, προκειμένου για την αναμέτρηση με Λέβιτσε, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 6ου Ομίλου της κανονικής περιόδου του BCL.

H αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη (28/10), στις 19:00, στην κατάμεστη «GOPASS Arena» της σλοβακικής πρωτεύουσας.