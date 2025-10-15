ΑΕΚ: Κόσμος και παίκτες φώναξαν «μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη»
Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Ζολνόκι, με την Ένωση να επικρατεί άνετα και να κάνει το 2/2 στο Basketball Champions League.
Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της ΑΕΚ έγιναν ένα με τον κόσμο της, πηγαίνοντας προς το πέταλο των οργανωμένων, οι οποίοι τραγούδησαν «το μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη».
Το βίντεο του Gazzetta:
🦅 Οι πανηγυρισμοί των παικτών της Ένωσης με τον κόσμο της έπειτα από τη άνετη επικράτηση κόντρα στην Ζολνόκι…#aekbc pic.twitter.com/55k0xxMd7w— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 15, 2025
