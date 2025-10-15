Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη απέναντι στην Ζολνόκι και οι παίκτες γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο της την άνετη επικράτηση της Ένωσης.

Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Ζολνόκι, με την Ένωση να επικρατεί άνετα και να κάνει το 2/2 στο Basketball Champions League.

Έτσι, μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της ΑΕΚ έγιναν ένα με τον κόσμο της, πηγαίνοντας προς το πέταλο των οργανωμένων, οι οποίοι τραγούδησαν «το μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη».

Το βίντεο του Gazzetta: