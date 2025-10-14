Η Μάλαγα επιβλήθηκε με μεγάλη άνεση της Καρδίτσας με 72-55, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας από τη Θεσσαλία.

Η Καρδίτσα έζησε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας της καθώς έπαιξε τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα. Αντίπαλος μάλιστα ήταν η τροπαιούχος των δύο τελευταίων ετών του BCL, η Μάλαγα.

Οι Ισπανοί από πολύ νωρίς επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν στην άνετη εκτός έδρας επικράτηση με 72-55.

Καρδίτσα - Μάλαγα: Ο αγώνας

Ο Αλεξάντερ Μάντσεν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Καρδίτσα, ωστόσο η Μάλαγα άρχισε να αποκτά σύνδεση με το καλάθι, με αποτέλεσμα στα μισά της πρώτης περιόδου το σκορ να είναι 10-5 και στο τέλος της 23-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και διατηρώντας σταθερά απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 40-20.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να κλείσει τη διαφορά, η οποία παρέμενε συνεχώς στους 20 πόντους. Η Μάλαγα είχε τον έλεγχο και έτσι οι δύο πλευρές μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με τους Ισπανούς να είναι μπροστά με 56-34.

Εκεί το παιχνίδι φαινόταν να έχει λάβει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Καρδίτσα να βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τη Μάλαγα, η οποία πανηγύρισε την άνετη νίκη με 72-55.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72

MVP: Ο Τάιλερ Καλινόσκι που ήταν ο μοναδικός παίκτης της Μάλαγα με διψήφιο αριθμό πόντων. Συγκεκριμένα 12 με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντεμάτζεο Γουίγκινς που τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους αι 9 ριμπάουντ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 18,18% στα τρίποντα της Καρδίτσας με 4/22.

Karditsa Iaponiki FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Demajeo Wiggins 23:11 15 7/11 63.64% 7/11 63.64% 0/0 0% 1/2 50% 5 4 9 1 3 3 1 1 -2 19 2 Brandon Jefferson * 28:18 12 3/8 37.5% 1/3 33.33% 2/5 40% 4/7 57.14% 1 3 4 4 1 0 1 0 -10 13 3 Noah Horchler 25:20 9 4/11 36.36% 3/8 37.5% 1/3 33.33% 0/0 0% 3 1 4 2 2 1 0 2 -3 9 4 El Ellis III * 20:08 0 0/6 0% 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 3 0 0 0 -15 -3 5 Michail Liapis 03:40 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 11 Thomas Zevgaras 01:33 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 12 Nikolaos Diplaros 21:31 4 0/5 0% 0/2 0% 0/3 0% 4/6 66.67% 0 1 1 3 1 3 0 0 -9 -2 14 Leonidas Kaselakis * 18:10 5 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 3 3 1 3 2 0 0 -13 4 21 Georgios Kamperidis 14:39 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/3 33.33% 0 0 0 0 2 0 2 0 -7 0 23 Damien Jefferson * 28:14 4 2/7 28.57% 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 -11 1 24 Alexander Madsen * 13:23 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 5 5 2 3 2 0 0 -10 6 33 Robert Chougkaz 01:53 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 Team/Coaches 3 6 9 TOTAL 200 55 19/59 32.2% 15/37 40.54% 4/22 18.18% 13/22 59.09% 13 26 39 16 21 14 4 3