Η Μάλαγα επιβλήθηκε με μεγάλη άνεση της Καρδίτσας με 72-55, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας από τη Θεσσαλία.

Η Καρδίτσα έζησε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας της καθώς έπαιξε τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα. Αντίπαλος μάλιστα ήταν η τροπαιούχος των δύο τελευταίων ετών του BCL, η Μάλαγα.

Οι Ισπανοί από πολύ νωρίς επέβαλαν τον ρυθμό τους και έφτασαν στην άνετη εκτός έδρας επικράτηση με 72-55.

Καρδίτσα - Μάλαγα: Ο αγώνας

Ο Αλεξάντερ Μάντσεν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Καρδίτσα, ωστόσο η Μάλαγα άρχισε να αποκτά σύνδεση με το καλάθι, με αποτέλεσμα στα μισά της πρώτης περιόδου το σκορ να είναι 10-5 και στο τέλος της 23-11.

 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν το «πάνω χέρι» και διατηρώντας σταθερά απόσταση ασφαλείας, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 40-20.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα, η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να κλείσει τη διαφορά, η οποία παρέμενε συνεχώς στους 20 πόντους. Η Μάλαγα είχε τον έλεγχο και έτσι οι δύο πλευρές μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με τους Ισπανούς να είναι μπροστά με 56-34.

Εκεί το παιχνίδι φαινόταν να έχει λάβει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Καρδίτσα να βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τη Μάλαγα, η οποία πανηγύρισε την άνετη νίκη με 72-55.

Τα δεκάλεπτα: 11-23, 20-40, 34-56, 55-72

MVP: Ο Τάιλερ Καλινόσκι που ήταν ο μοναδικός παίκτης της Μάλαγα με διψήφιο αριθμό πόντων. Συγκεκριμένα 12 με 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Καλύτερος ηττημένος: Ο Ντεμάτζεο Γουίγκινς που τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους αι 9 ριμπάουντ.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Το 18,18% στα τρίποντα της Καρδίτσας με 4/22.

Karditsa IaponikiFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Demajeo Wiggins23:11157/1163.64%7/1163.64%0/00%1/250%54913311-219
2Brandon Jefferson *28:18123/837.5%1/333.33%2/540%4/757.14%13441010-1013
3Noah Horchler25:2094/1136.36%3/837.5%1/333.33%0/00%31422102-39
4El Ellis III *20:0800/60%0/40%0/20%0/00%10123000-15-3
5Michail Liapis03:4000/10%0/00%0/10%0/00%01101000-30
11Thomas Zevgaras01:3310/00%0/00%0/00%1/250%00000000-10
12Nikolaos Diplaros21:3140/50%0/20%0/30%4/666.67%01131300-9-2
14Leonidas Kaselakis *18:1051/425%0/20%1/250%2/2100%03313200-134
21Georgios Kamperidis14:3931/425%1/250%0/20%1/333.33%00002020-70
23Damien Jefferson *28:1442/728.57%2/450%0/30%0/00%02212100-111
24Alexander Madsen *13:2321/250%1/1100%0/10%0/00%05523200-106
33Robert Chougkaz01:5300/00%0/00%0/00%0/00%00000100-1-1
Team/Coaches369
TOTAL2005519/5932.2%15/3740.54%4/2218.18%13/2259.09%13263916211443

UnicajaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Tyson Perez *16:1462/540%2/450%0/10%2/2100%178200011614
3James Webb III16:5352/450%1/333.33%1/1100%0/20%0221101025
4Tyler Kalinoski *16:58124/666.67%2/2100%2/450%2/2100%123410001717
7Jonathan Barreiro *17:3431/250%0/00%1/250%0/00%12300000195
9Alberto Diaz17:4520/30%0/00%0/30%2/2100%0004120001
13Xavier Castaneda10:1221/333.33%1/250%0/10%0/00%00021000-22
14Nihad Dedovic14:5483/560%2/2100%1/333.33%1/250%12302000-18
19Emir Sulejmanovic16:1242/540%2/540%0/00%0/00%2242522057
27Chris Duarte19:0552/633.33%1/333.33%1/333.33%0/00%0331210165
33Killian Tillie18:1093/837.5%1/425%2/450%1/250%1341320329
45David Kravish *20:0494/944.44%3/837.5%1/1100%0/00%2241231188
55Kendrick Perry *16:0072/728.57%1/425%1/333.33%2/366.67%02212020136
Team/Coaches213
TOTAL2007226/6341.27%16/3743.24%10/2638.46%10/1566.67%11283919201066

