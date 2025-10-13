Μάκης Αγγελόπουλος: «Η ΑΕΚ είναι η ζωή μας, το πάθος μας»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, μίλησε στο περιθώριο της εκδήλωσης των «κιτρινόμαυρων» στην παρουσίαση της νέας φανέλας.

Η ΑΕΚ παρουσίασε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τις φανέλες της για σεζόν 2025-26, σε μία λαμπερή εκδήλωση, με εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Η ομιλία του προέδρου της «Βασίλισσας» στην παρουσίαση των εμφανίσεων της σεζόν 2025/26
October 13, 2025

Εκεί, φυσικά έδωσε το παρών ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Ο οποίος στάθηκε στη συνεργασία της ομάδας με τη Sunel, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που η συνεργασία αυτή εξελίχθηκε. Στην ΑΕΚ πιστεύουμε πολύ στα σύμβολα μας. Έχουμε τον ήλιο της Sunel στη φανέλα και στο κέντρο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι η ζωή μας, το πάθος μας και όλα έχουν έρθει μαζί. Το θέμα της βιωσιμότητας είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό. Γενικότερα όμως είναι σημαντικό θέμα και έρχεται μέσα από δράσεις» ανέφερε ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης, μίλησε και ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, που τόνισε μεταξύ άλλων «καλέστηκα να δω τη νέα φανέλα της ΑΕΚ. Οφείλω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τη Sunel για τη δουλειά τους. Είναι εδώ ο μεγάλος κόουτς Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ είμαστε στην ίδια πλευρά για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας».