Το BCL ανακοίνωσε επίσημα τη στρατηγική του συνεργασία με την Ameresco SUNEL, η οποία θα είναι χορηγός ονοματοδοσίας στη διοργάνωση για τη 10η σεζόν της.

BCL και SUNEL είναι και πάλι... σύμμαχοι. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια του Final Four του 2025 στην Αθήνα (συμμετείχε και η ΑΕΚ και το κατέκτησε η Μάλαγα), το οποίο υποστηρίχθηκε από την SUNEL, η ελληνική εταιρεία θα είναι μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης (χορηγός ονοματοδοσίας) για τη σεζόν που έρχεται.

«Κατά τη διάρκεια του Final Four στην Αθήνα, είδαμε από πρώτο χέρι τις ιδέες υποδομής που είχαν η Ameresco και η SUNEL για το μέλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων», τόνισε μεταξύ άλλων o Πατρίκ Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος του Basketball Champions League.

Η SUNEL έχει δώσει το όνομά της και στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια, τη SUNEL Arena.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του BCL

Σε μια ειδική τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Patrick Baumann House of Basketball, την παγκόσμια έδρα της FIBA ​​στο Mies της Ελβετίας, το Basketball Champions League (BCL) ανακοίνωσε επίσημα τη στρατηγική του συνεργασία με την Ameresco SUNEL, η οποία θα είναι ο Χορηγός της Σεζόν του Basketball Champions League.

Εκπρόσωποι του Ομίλου SUNEL ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Ζυγούρας, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιλτιάδης Ζυγούρας, Πρόεδρος, και ο κ. Μιχαήλ Τρόντζος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων.

Από το Basketball Champions League, στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ο κ. Πατρίκ Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος, και ο κ. Μπέντζαμιν Γκοτιέ, Διευθυντής Εμπορικής και Μάρκετινγκ. Η αντιπροσωπεία της SUNEL υποδέχτηκε στο House of Basketball από τον Γενικό Γραμματέα της FIBA, Ανδρέα Ζαγκλή.

Αυτή η ιστορική ανακοίνωση βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια του Final Four του Basketball Champions League 2025 στην Αθήνα, το οποίο υποστηρίχθηκε από την SUNEL.

Η σεζόν σηματοδοτεί την εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, με επικεφαλής τώρα την Ameresco SUNEL - μια κοινοπραξία μεταξύ της Ameresco Inc. (NYSE: AMRC) και της SUNEL, που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεγάλης κλίμακας σε όλη την Ευρώπη.

Η Ameresco, παγκόσμιος ηγέτης στην ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών και στις ενεργειακές υποδομές, προσφέρει απαράμιλλη τεχνογνωσία στην ενεργειακή απόδοση, τους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους και τη στρατηγική βιωσιμότητας. Με αποδεδειγμένο ιστορικό στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων σε κυβερνητικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς τομείς, η συμμετοχή της Ameresco ανεβάζει τη συνεργασία σε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας και κλίμακας.

Μαζί, οι εταίροι προσφέρουν βαθιά τεχνογνωσία στην ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) και την ενεργειακή απόδοση, επιτρέποντας στην BCL και τα ενδιαφερόμενα μέρη της να προωθήσουν ενεργά τη βιωσιμότητα στις αθλητικές υποδομές σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Πράσινη Συμμαχία, την πρόσφατα δρομολογημένη πρωτοβουλία της SUNEL που είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης σε αθλητικές εγκαταστάσεις, συγκροτήματα φιλοξενίας και υποδομές μεγάλης κλίμακας.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, η SUNEL συνεργάζεται με ιδιοκτήτες συλλόγων, φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, δήμους και εταίρους υποδομών για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων καθαρής ενέργειας - σχεδιασμένων για τη μείωση των εκπομπών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την υποστήριξη πιο βιώσιμων λειτουργιών.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε επίσημα τη στρατηγική μας συνεργασία με το Basketball Champions League και που λειτουργούμε ως Παρουσιαστές αυτής της δέκατης σεζόν-ορόσημο - μαζί με τον έμπιστο συνεργάτη μας, την Ameresco», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ζυγούρας, Διευθύνων Σύμβουλος της SUNEL.

«Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για βιωσιμότητα, καινοτομία και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στον κόσμο του αθλητισμού. Μέσω της νέας μας πλατφόρμας, The Green Alliance, στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά ιδιοκτήτες συλλόγων, ηγέτες φιλοξενίας, δήμους και ενδιαφερόμενους φορείς υποδομών - δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες που εκτείνονται σε όλους τους τομείς και συμβάλλουν σε πιο ανθεκτικές, έτοιμες για το μέλλον κοινότητες».

Ο Πατρίκ Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος του Basketball Champions League, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια του Final Four στην Αθήνα, είδαμε από πρώτο χέρι τις ιδέες υποδομής που είχαν η Ameresco και η SUNEL για το μέλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων, γι' αυτό και είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας και με τους δύο, μέσω αυτής της νεοσύστατης συνεργασίας παρουσίασης για τη Σεζόν. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία μαζί, για συλλόγους, οπαδούς και πόλεις υποδοχής. Αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς πιο έξυπνες, πιο πράσινες και πιο βιώσιμες εγκαταστάσεις μπάσκετ».