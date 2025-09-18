ΑΕΚ: «Ξυπνούν μνήμες» με Βαρέζε

H AEK θα κοντραριστεί με την Βαρέζε την Παρασκευή (19/9), μια ομάδα που ξυπνά ευχαριστές αναμνήσεις στην Βασίλισσα.

Ετοιμάζεται για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» η ΑΕΚ, εκεί όπου την Παρασκευή θα παίξει με τη Βαρέζε στην πρεμιέρα των αγώνων στο κλειστό της Γλυφάδας, «Μάκης Λιούγκας». Οι Ιταλοί ξυπνούν μνήμες στην Ένωση από το χρυσό 1968.

Στις 14 Μάρτη του 1968, η Βασίλισσα είχε επικρατήσει με 72-52 της Βαρέζε στο Καλλιμάρμαρο παρουσία 50.000 θεατών. Με αυτόν τον τρόπο είχε πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων, με τον Τρόντζο να πετυχαίνει το καλάθι της πρόκρισης.

Στη συνέχεια η ΑΕΚ επικράτησε της Σλάβια Πράγας στον τελικό και έτσι είχε γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, ανοίγοντας τον δρόμο στους υπολοίπους για να ακολουθήσουν το παράδειγμα της.

Αναλυτικα όσα αναφέρει η ΚΑΕ

Στις 14 Μαρτίου 1968, η ΑΕΚ νίκησε 72-52 την πανίσχυρη τότε (Ίνις) Βαρέζε μπροστά σε 50.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο, ανατρέποντας το 78-60 του πρώτου αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον Τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων, το οποίο και κατέκτησε. Τότε, ήταν ο Γιώργος Τρόντζος, που με τη θρυλική ραβέρσα του πέτυχε το καλάθι πρόκρισης. H περίφημη -μετά από εκείνη την απώλεια- Βαρέζε κατέκτησε 5 Κύπελλα Πρωταθλητριών, έως το 1976!

Για το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» ετοιμάζεται η «Βασίλισσα». Στην πρεμιέρα των αγώνων, στο Κ.Γ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», για ευχάριστο λόγο προφανώς, «ξυπνούν μνήμες».

Η ΑΕΚ θ’ αντιμετωπίσει αύριο (Παρασκευή, 19/09, 20:00) μία ομάδα με την οποία τη συνδέει… 57 ετών ιστορία, τη Βαρέζε!

Το πρόγραμμα των αγώνων

Αύριο, Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου

16:00 Πανιώνιος- Καρδίτσα Ιαπωνική

20:00 ΑΕΚ- Pallacanestro Varese

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

16:00 Καρδίτσα Ιαπωνική- ΑΕΚ

20:00 Πανιώνιος- Pallacanestro Varese