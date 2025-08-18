Ο Μάρκο Πετσάρσκι προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» και είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει ξεχωρίσει τον Μάρκο Πετσάρσκι και επέμενε για την απόκτηση του για την ενίσχυση στη frontline με τον παίκτη να υπογράφει τελικά συμβόλαιο δύο ετών.

Ο 25χρονος που είπε το «ναι» στην ΑΕΚ και σήμερα (18/08) έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν. Ο Πετσάρσκι φόρεσε το κασκόλ της ΑΕΚ κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες.