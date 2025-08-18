ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Πετσάρσκι
Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει ξεχωρίσει τον Μάρκο Πετσάρσκι και επέμενε για την απόκτηση του για την ενίσχυση στη frontline με τον παίκτη να υπογράφει τελικά συμβόλαιο δύο ετών.
Ο 25χρονος που είπε το «ναι» στην ΑΕΚ και σήμερα (18/08) έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν. Ο Πετσάρσκι φόρεσε το κασκόλ της ΑΕΚ κατά την άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες.
✈️ Άρτι αφιχθείς ο Μάρκο Πετσάρσκι, στο «Ελ. Βενιζέλος». 💛#aekbc #pecarski pic.twitter.com/xVkNS1NlPk— AEK BC (@aekbcgr) August 18, 2025
