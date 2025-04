Οι άνθρωποι του BCL ανακοίνωσαν πως το Final Four της διοργάνωσης θα διεξαχθεί σε Αθήνα (SUNEL Arena) ή Παρίσι.

Ήταν γνωστό πως οι άνθρωποι της ΑΕΚ ήθελαν να διοργανώσουν το Final Four του BCL και τώρα είναι μια... ανάσα από το να τα καταφέρουν. Αρκεί η Βασίλισσα να περάσει το εμπόδιο της Ναντέρ και να βρεθεί στους 4 της διοργάνωσης.

Είναι και επίσημο πλέον. Όπως ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης, το Final Four του BCL θα φιλοξενηθεί είτε στην Αθήνα και την έδρα της ΑΕΚ (SUNEL Arena) είτε στο Παρίσι.

Δηλαδή αν η Ένωση προκριθεί, τότε θα φιλοξενήσει και το Final Four στη SUNEL Arena. Αν περάσει η Ναντέρ, τότε η διοργάνωση θα πάει στο Παρίσι για χάρη των Γάλλων.

Η ΑΕΚ πάει για ρεκόρ προσέλευσης στη SUNEL Arena στο Game 1 με Ναντέρ, αφού άνοιξε το πάνω διάζωμα και πλησιάζει το sold out.

Τελευταία φορά που η Βασίλισσα διοργάνωσε Final Four με κόσμο στις εξέδρες (γιατί το 2020 είναι μια άλλη συνθήκη λόγω πανδημίας), κατέκτησε και το τρόπαιο. Το 2018 στο ΟΑΚΑ.

🚨 It's official: The host city for the #FinalFour will be confirmed following the result of AEK Betsson BC vs. Nanterre 92!#BasketballCL pic.twitter.com/UVDyopUL1B