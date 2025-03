Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς, η ΑΕΚ επικράτησε του Προμηθέα με 56-60 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL. Φοβερή ανατροπή η Ένωση και τώρα προημιτελικά.

Είχαν όλα κριθεί πριν την έναρξη του τζάμπολ, με την ΑΕΚ να είναι σίγουρα πρώτη και να περιμένει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά και τον Προμηθέα τελευταίος στον όμιλο του BCL.

Η Ένωση κατάφερε να περάσει με διπλό με 56-60 από την Πάτρα και έτσι να πάει στο 5-1, ρίχνοντας στο 1-5 τους Πατρινούς. Οι κιτρινόμαυροι έχουν πλεονέκτημα έδρας στους 8. Φοβερό 7-24 έτρεξε η ΑΕΚ στο 4ο δεκάλεπτο.

Για τους ηττημένους ο Βαρνάντο ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ενώ για την ομάδα του Σάκοτα ο Γκόλντεν είχε 14 πόντους με 6 ριμπάουντ.

Ο Νετζήπογλου δημιουργούσε θέματα στην άμυνα του Προμηθέα στο ξεκίνημα και έφτασε τους 6 πόντους, κάνοντας το 9-9 στο 6'. Ο Σίτου έκανε το 12-9 για τον Προμηθέα σε ματς που οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με 2/7 τρίποντα. Ο Μπράις μείωσε σε 16-15, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κένι Γουίλιαμς σκόραρε για το 19-15 στη λήξη της περιόδου.

