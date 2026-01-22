Περιστέρι: Η νέα ημερομηνία του ματς με τη Σαραγόσα που αναβλήθηκε

Νίκος Καρφής
peristeri

Το ματς του Περιστερίου με την Σαραγόσα για το FIBA Europe Cup που αναβλήθηκε θα διεξαχθεί στις 28 Γενάρη.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αττική τις τελευταίες ώρες, το παιχνίδι μεταξύ του Περιστερίου με τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της 2ης φάσης του FIBA Europe CUP. αναβλήθηκε.

Από την οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπαναδρεόυ», έσταζαν νερά, που τελικά είχαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν πρόβλημα για τη διεξαγωγή του αγώνα και να αναβληθεί.

Tελικά με απόφαση της FIBA το ματς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28 Γενάρη στις 20:30.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Περιστέρι

 

Με απόφαση της FIBA, ο αναβληθείς χθεσινός (21/1) αγώνας Περιστερίου – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί την Τέταρτη 28/1 στις 20:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Οι φίλαθλοι που προσήλθαν στο χθεσινό (21/1) αναβληθέντα αγώνα δικαιούνται δωρεάν είσοδο, εκτός από τον αγώνα με τη Σαραγόσα, και στον αγώνα Περιστέρι – Καρδίτσα, το Σάββατο 24/1, 18:15.

     

