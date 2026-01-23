Κακλαμανάκης ενόψει Καρδίτσας: «Είναι σαν τελικός για εμάς»

Κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, έκανε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ενόψει του αγώνα του Περιστερίου με την Καρδίτσα για την 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα (24/01, 18:15), στο «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 16η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης πραγματοποίησε δηλώσεις στο επίσημο site της ομάδας του και αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της αναμέτρησης, ενώ επίσης έκανε κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το κλειστό, προκειμένου να δώσει ώθηση στους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης:

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, σαν τελικός, γιατί προερχόμαστε από κάποια συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και πιστεύω ότι θα δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο και τον χαρακτήρα που απαιτείται για να πάρουμε τη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα».

Ο έμπειρος σέντερ του Περιστερίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην παρουσία του κόσμου. «Περιμένουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, όπως σε κάθε παιχνίδι, να μας στηρίξει και να είναι ο έκτος παίκτης μας», κατέληξε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Περιστέρι έχει βγάλει προνομιακές τιμές για τα παιχνίδια με Καρδίτσα και Σαραγόσα.

Αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ισχύουν αποκλειστικά για τους αγώνες με Σαραγόσα και Καρδίτσα)

1+1 εισιτήριο δώρο: Με κάθε αγορά απλού εισιτηρίου (ηλεκτρονικά ή από τα εκδοτήρια), παίρνετε άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Η παραλαβή του δωρεάν εισιτηρίου γίνεται στα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, με την επίδειξη του αγορασμένου εισιτηρίου.

Κάτοχοι διαρκείας: Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ένα άτομο δωρεάν σε κάθε αγώνα. Για την παραλαβή της πρόσκλησης, απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εδώ και η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας στα εκδοτήρια την ημέρα του αγώνα.

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Ηλεκτρονικά: Μέσω της Ticketmaster κάνοντας κλικ εδώ.

Από το γήπεδο: καθημερινά, 11:00 – 17:00, στα γραφεία της ΚΑΕ Περιστέρι ή τα εκδοτήρια του γηπέδου (Κλειστό Γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου», Κέννεντυ & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι, 121 31).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Παιδικό: 5€ | Κανονικό: 10€ | Silver: 15€ | VIP: 25€.