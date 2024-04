H Bόννη επικράτησε με 89-78 του Περιστερίου Bwin και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών του BCL.

Το πάλεψε το Περιστέρι Βwin για περίπου 38' λεπτά, αλλά στο τέλος δεν άντεξε και η Βόννη έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. Οι Γερμανοί επικράτησαν με και θα κοντραριστούν με την ομάδα του Σπανούλη στο Game 2 την επόμενη Τετάρτη. Η σειρά είναι best of three.

Για τους νικητές από 19 είχαν οι Γκρίσελ και Κέρκγουντ και από την άλλη ο Μήτρου Λονγκ σταμάτησε στους 22 πόντους. Tέσσερα λεπτά περίπου πριν το τέλος του ματς, αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Κένι Γουίλιαμς που τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.

Βόννη - Περιστέρι: Το ματς

H Bόννη μπήκε καλύτερα στο ματς και έκανε το 8-2 στον αιφνιδιασμό με τον Κέρκγουντ. Μήτρου Λονγκ και Ράγκλαντ με τρίποντα έκαναν το 10-8 για το Περιστέρι στα μέσα της περιόδου. Ο Γουίλιαμς ευστόχησε από τη γωνιά και έκανε το 14-16 για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Σπανούλη είχε 6/9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο που τελείωσε με 22-24

Η Βόννη με επιμέρους 15-4, έκανε το 37-30 στο 15'. Ο Τόμπσον μείωσε σε 39-36 για τους Περιστεριώτες. Ο Λονγκ μείωσε στον πόντο για το 39-38 στο 17, ενώ ο Ράγκλαντ έδωσε προβάσισμα στην ελληνική ομάδα για το 42-44 στο 19'.

Με τον Γκρίσελ να σκοράρει για τρεις, η Βόννη έκανε το 58-50 στο 25'. Ο Φλαγκ έκανε το 66-54 και έδωσε αέρα 12 πόντων στη Βόννη. Ο Ντάνγκουμπιτς έκανε το 70-60 για το Περιστέρι στο 29'.

Ο Γκρίσελ έκανε το 78-67 στα μέσα της τέταρτης περιόδου. Ο Γουίλιαμς έφυγε κουτσαίνοντας από το ματς με χτύπημα στο αριστερό πόδι. Ο Κέρκγουντ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα και έκανε το 85-76 στο 38'.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 45-44, 73-60, 89-78

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Το τρίτο δεκάλεπτο για το επιμέρους 28-16 της Βόννης και οι 24 βολές που πλήγωσαν το Περιστέρι.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ: Ο Κέρκγουντ και ο Γκρίσελ είχαν από 19 πόντους και ήταν οι κορυφαίοι του ματς.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ο Κασελάκης είχε έναν πόντο και 4 ριμπάουντ και ο ίδιος ξέρει πως για την εμπειρία και για την ποιότητα του, θα ήθελε να τα πάει καλύτερα.

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ: Ο Πέιπ με 15 πόντους και ο Γουότσον με 13 και 9 ασίστ έκαναν καλό ματς.

ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ: Ο Μήτρου Λονγκ είχε 22 πόντους και 5 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετά.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ: Το Περιστέρι στις 7/4 παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό και στις 10 Απρίλη υποδέχεται τη Βόννη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι 24/31 βολές της Βόννης.