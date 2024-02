Απολαύστε μερικές από τις καλύτερες πάσες του Ράγκλαντ για το Περιστέρι στο BCL.

Το Περιστέρι Bwin κατάφερε να φτάσει στους ομίλους της φάσης των 16 στο Basketball Champions League.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, είναι ο Τζο Ράγκλαντ. Ο 34χρονος γκαρντ έχει βοηθήσει κατά πολύ τον σύλλογο των δυτικών προαστίων με τις πάσες του, ενώ ήδη κατά το 2024 στην Ευρώπη έχει κατά μέσο όρο 10,2 ασίστ ανά αγώνα, επίδοση που τον τοποθετεί στην κορυφή της σχετικής λίστας.

