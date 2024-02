Ο Χάντερ Χέιλ βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα του BCL του Ιανουαρίου.

Ο Ιανουάριος ήταν ακόμη ένας μήνας γεμάτος δράση στο Basketball Champions League, με τα Play In και τις δύο πρώτες αγωνιστικές της φάσης των 16 να προσφέρουν συναρπαστικές μάχες εντός παρκέ σε όσους παρακολούθησαν τους αγώνες.

Ο Χάντερ Χέιλ του Προμηθέα Πατρών, κατάφερε μέσα από τις τελευταίες εμφανίσεις του να πάρει μία θέση στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης για τον περασμένο μήνα, με τον ίδιο μάλιστα να ανεβάζει στροφές σε σύγκριση με τους πρώτους αγώνες.

🌟 #BasketballCL Team of the Month 🌟

Who will be crowned January MVP?