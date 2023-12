Με δύο εκπροσώπους ελληνικών ομάδων η κορυφαία πεντάδα του BCL για τον μήνα του Νοεμβρίου.

Το ημερολογιακό έτος έφτασε αισίως στον Δεκέμβριο, με το Basketball Champions League να ανακοινώνει την καλύτερη πεντάδα του Νοεμβρίου.

Ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες, βρίσκονται και δύο από ελληνικές ομάδες και συγκεκριμένα από τους δύο δικέφαλους του Βορρά και του Νότου, ΑΕΚ Betsson και ΠΑΟΚ. Από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων», ο Τζάστιν Τιλμαν που είχε σημαντικό ρόλο στον τελευταίο αγώνα με την Στσέτσιν έχοντας 16 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Κένταλ Σμιθ που στα τελευταία δύο ματς είχε 16 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις καλύπτει ο Μαρθελίνιο Χουέρτας της Τενερίφης, ο Ντάβιντ Χόλστον της Ντιζόν και ο Λέβι Ράντολφ της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Δείτε την καλύτερη πεντάδα:

There were plenty of standouts in the #BasketballCL during November, with five players ultimately making the 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡! ⭐



