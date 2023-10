Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Φάλκο Σομπατέλι εντός έδρας για την δεύτερη αγωνιστική του BCL, με τον Ρένφρο να κάνει αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση.

Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του Basketball Champions League, το Περιστέρι bwin υποδέχεται την Φάλκο Σομπατέλι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ενώ το σκορ κατά την διάρκεια της ανάπαυλας ήταν 45-34 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο Νέιτ Ρένφρο στο πρώτο μισό είχε βάλει τέσσερις πόντους σε 11:31 λεπτά συμμετοχής ενώ παράλληλα έχει προσφέρει δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης, μία στην άμυνα και μία στην επίθεση.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο παίκτης του Περιστερίου «απογειώθηκε» από το παρκέ, μία φορά ώστε να σταματήσει εντυπωσιακά την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων και μία ακόμα με σκοπό να τελειώσει εμφατικά την ψηλή πάσα που του έκανε ο Τζέιλεν Χαντς

Δείτε τα αντίστοιχα βίντεο:

Here's what happens when @JHANDS08 spends too much time with @jragz1 and @nate_renfro does what he does 💥#BasketballCL | @peristeribc pic.twitter.com/b0v6BrCkXC