Η Βόννη βρίσκεται στον τελικό του BCL και την παραμονή του σάρωσε τα ατομικά βραβεία, αυτό του MVP και του Κορυφαίου Προπονητή.

Ο Τι Τζέι Σορτς οδήγησε τη Βόννη μέχρι τον τελικό του BCL. Αλλά ακόμη και αν το έκανε, η επιλογή του ως MVP της διοργάνωσης μοιάζει πέρα για πέρα δίκαιη. Ο Αμερικανός γκαρντ της γερμανικής ομάδας έχει κάνει τα πάντα στο παρκέ με 18.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Με τη Βόννη να «τρέχει» ρεκόρ 14-2, έχοντας χάσει στην πρεμιέρα από τη Ρέτζιο Εμίλια (88-84) και μετά στις 5 Απριλίου με ένα πόντο από το Στρασβούργο (77-76).

Κάπως έτσι, η επιλογή του προπονητή της Βόννης, του Φινλανδού Τουόμας Ισάιλο ως του προπονητή της χρονιάς ήταν αναμενόμενη.

Ήδη ο Σορτς έχει πάρει τον τίτλο του MVP και στο γερμανικό πρωτάθλημα.

