Ο Ακίλ Μίτσελ πήρε θέση στην κορυφαία πεντάδα του BCL για τη σεζόν, η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον τελικό Βόννη - Χαποέλ Ιερουσαλήμ.

Η ΑΕΚ μπορεί να μη βρήκε το δρόμο για το Final Four της Μάλαγα, αλλά ο Ακίλ Μίτσελ πήρε τη θέση του στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν.

Με τον Παναμέζο σέντερ της Ένωσης (με 14.5 πόντους, 8.5 ριμπάουντ, 2/9 ασίστ ανά παιχνίδι) να είναι ο μόνος... παρείσακτος, αφού οι υπόλοιποι τέσσερις αγωνίζονται σε ομάδες που έφτασαν στο Final Four.

Take a look at their best plays of the season here 🎥 #BasketballCL pic.twitter.com/MpN0q58sSx