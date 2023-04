Ακίλ Μίτσελ: «Όσο και αν θέλω να σχολιάσω τις απειλές θανάτου ή τους ηλίθιους που προκάλεσαν τα επεισόδια...»

Ο Ακίλ Μίτσελ έστειλε το δικό του μήνυμα, μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από το Final 4 του BCL.

Ο Ακίλ Μίτσελ είδε μία δύσκολη εβδομάδα να ολοκληρώνεται με τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από το Final 4 του BCL. Σε όσα είχε καταγγείλει η Ένωση πριν από μερικές ημέρες, η Χάποελ έδωσε το τηλέφωνό του Παναμέζου σέντερ στους οπαδούς της και αυτό κατακλύστηκε από απειλητικά μηνύματα.

Ο Μίτσελ το επιβεβαίωσε, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια που έγιναν στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στο Game 2.

«Όσο και αν θέλω να σχολιάσω αυτούς που μου έστειλαν μηνύματα και με καλούσαν με απειλές θανάτου, όσο και αν θέλω να σχολιάσω τους ηλίθιους που έκαναν τα πράγματα βίαια την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, το μόνο που θα φέρει ειρήνη στην ψυχή μου θα είναι να πω συγχαρητήρια στη Χάποελ», σχολίασε στο twitter o Μίτσελ.

As badly as I want to comment on the people texting and calling me with death threats, and as much as I want to comment on the idiots who turned things violent last week in Athens; the only thing that will bring peace to my soul is to say congratulations to @JerusalemBasket 🙏🏾