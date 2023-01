Η Μαλάγα (1-0) πήρε τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ (0-1) με 88-66, με την Ένωση να αντέχει μέχρι το φινάλε της 3ης περιόδου. Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ο Ακίλ Μίτσελ, «εκτελεστές» της ομάδας του Καντζούρη οι Κέντρικ Πέρι και Ντέιβιντ Κράβις.

Η ΑΕΚ αισθάνθηκε ότι μπορούσε να αποχωρήσει νικήτρια από την έδρα της Μάλαγα. Η αίσθηση (με καλή εμφάνιση και σωστή άμυνα) κράτησε μέχρι το φινάλε της 3ης περιόδου (88-66).

Εκεί η Μάλαγα επέβαλλε το ρυθμό της, εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της ΑΕΚ και από τη στιγμή που η ομάδα του Ηλία Καντζούρη μείωσε σε 59-58, οι Ισπανοί πάτησαν γκάζι κάνοντας ένα επί μέρους 17-2 για να πάρουν προβάδισμα νίκης.

Ο Ακίλ Μίτσελ είχε 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά όταν κουράστηκε, σε συνδυασμό με την αποβολή του Αϊζάια Μάιλς (5 φάουλ με 14 πόντους) η ΑΕΚ εγκλωβίστηκε.

Ο Κέντρικ Πέρι μολονότι έπαιξε με 4 φάουλ για μεγάλο διάστημα είχε 20 πόντους, ενώ ο Ντέιβιντ Κράβις που κέρδισε πολλές μάχες κάτω από το καλάθι είχε 22 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Αλλιώς ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ και αλλιώς το ολοκλήρωσε. Ο Αίζάια Μάιλς έβρισκε στόχο από μακριά, στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά η ΑΕΚ δεν επιχείρησε να ελέγξει το ρυθμό.

Το επέτρεψε στη Μάλαγα. Και οι Ισπανοί άλλο που δεν ήθελαν. Έτρεξαν την ΑΕΚ και βρήκαν εύκολους πόντους (13π.). Και όταν ο ρυθμός δεν ήταν ξέφρενος, η ισπανική ομάδα πήγε το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, με τον Ντέιβιντ Κράβις να έχει 9 γρήγορους πόντους.

Ένα σερί 5-0 της Μάλαγα, με το σκορ στο 22-17, την έφερε για πρώτη φορά στο +10 (27-17), με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με την αντίπαλο της ΑΕΚ στους 29 πόντους και στις 12 ασίστ!

