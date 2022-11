Το νέο απόκτημα ακολουθεί την αποστολή της Ένωσης για τη Γερμανια και το κρίσιμο ματς με τη Βόννη για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του BCL.

Η ΑΕΚ αναχώρησε για τη Γερμανία το πρωί της Τρίτης (22/11) ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Βόννη στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» του Basketball Champions League.

Στα "highlights" του ταξιδιού είναι και η παρουσία του Αϊζάια Μάιλς, με το νέο απόκτημα της Ένωσης να είναι κομμάτι της αποστολής για το εν λόγω ματς.



O Αμερικανός φόργουορντ ήρθε στην Ελλάδα αργά το βράδυ της Κυριακής (20/11) και έκανε ουσιαστικά ελάχιστες προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, ωστόσο ο Ηλίας Καντζούρης αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να λάβει και χρόνο συμμετοχής. Από την άλλη, ο Δημήτρης Μαυροειδής έμεινε εκτός.



Off we go to 🇩🇪



🟡 #AEKBC #basketballCL ⚫️ pic.twitter.com/LBYBDDPT5z