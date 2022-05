Χάρη σε ένα απίθανο κάρφωμα στον ημιτελικό με την Λούντβιχσμπουργκ, ο Ισμαέλ Μπακό της Μανρέσα βρέθηκε στην πρώτη θέση του Top10 του Final 4 του Basketball Champions League.

Σκορ και θέαμα στην γιορτή του Μπιλμπάο, όπου η Τενερίφη στέφθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια του BCL το βράδυ της περασμένης Κυριακής (8/5).

Πολλές ήταν οι εντυπωσιακές στιγμές στο διήμερο του Final 4, με τον Βέλγο σέντερ της Μανρέσα, Ισμαέλ Μπακό να καταγράφει με επιβλητικό κάρφωμα την κορυφαία όλων, στον ημιτελικό με τη γερμανική Λούντβιχσμπουργκ.

Απολαύστε το Top10 του Final 4:

🫶 𝑩𝒊𝒍𝒃𝒂𝒐 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒃𝒍𝒂𝒔𝒕.

Don't miss the Top 🔟 Plays of the #BasketballCL #FinalFour! 🎬 pic.twitter.com/MEwjimHobP