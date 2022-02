Το Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει το φετινό Final 4 του BCL, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Μαΐου.

Το Μπιλμπάο θα γίνει η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει το Final 4 του BCL, χωρίς προηγουμένως η ομάδα της πόλης να έχει πάρει την πρόκριση στην τελική τετράδα.

Φέτος, η FIBA αποφάσισε να αλλάξει αρκετά πράγματα στο BCL και ένα απ' αυτά ήταν ο ορισμός της έδρας του Final 4. Μέχρι πέρσι το αναλάμβανε μία από τις ομάδες που έφτανε μέχρι το τέλος.

Το φετινό ραντεβού δόθηκε στο Μπιλμπάο, για τις 6 και τις 8 Μαΐου. Και αξίζει να αναφερθεί πως τη φετινή σεζόν η Μπιλμπάο δεν αγωνίστηκε στο BCL.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε προκύψει ως φαβορί για τη διοργάνωση η Κωνσταντινούπολη, ωστόσο στο τέλος το Final 4 κατέληξε στην Ισπανία.

Η φάση των «16» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 25 Μαρτίου, δίχως τη συμμετοχής ελληνικής ομάδας, αφού η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το Λαύριο αποκλείστηκαν.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν τρεις ισπανικές ομάδες, η Μάλαγα, η οποία απέλυσε τον Φώτη Κατσικάρη μόλις χθες, Κυριακή (6/2), η Τενερίφη και η Μανρέσα, ενώ η κάτοχος των δύο τελευταίων τίτλων, η Μπούργος αποκλείστηκε στο play-in από την Νταρουσάφακα.

🚨 The city of Bilbao has been awarded the hosting of the 2022 #BasketballCL Final 4! #RoadToBilbao pic.twitter.com/aUkIqkKcSN