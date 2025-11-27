Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Τα highlights της αναμέτρησης
Το πρώτο βήμα στον δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, πραγματοποίησε η Εθνική μας ομάδα, επικρατώντας με 91-64 της Ρουμανίας.
Η «γαλανόλευκη», δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και έκανε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Νίκο Περσίδη.
Ο Έλληνας φόργουορντ, στο ντεμπούτο του, με την Εθνική ανδρών, πέτυχε 17 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του, ένα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.
Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία (30/11, 19:00).
Δείτε τα highlights:
