Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Τα highlights της αναμέτρησης

Το πρώτο βήμα στον δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, πραγματοποίησε η Εθνική μας ομάδα, επικρατώντας με 91-64 της Ρουμανίας.

Η «γαλανόλευκη», δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και έκανε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Νίκο Περσίδη.

Ο Έλληνας φόργουορντ, στο ντεμπούτο του, με την Εθνική ανδρών, πέτυχε 17 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του, ένα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία (30/11, 19:00).

