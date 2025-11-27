Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Τα highlights της αναμέτρησης

Newsroom
samodourov

bet365

Η Εθνική Ελλάδος, επικράτησε με 91-64 της Ρουμανίας και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Το πρώτο βήμα στον δρόμο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, πραγματοποίησε η Εθνική μας ομάδα, επικρατώντας με 91-64 της Ρουμανίας.

Η «γαλανόλευκη», δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και έκανε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Νίκο Περσίδη.

Ο Έλληνας φόργουορντ, στο ντεμπούτο του, με την Εθνική ανδρών, πέτυχε 17 πόντους (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε στη στατιστική του, ένα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.

Δείτε Επίσης

Ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής: Πότε παίζει ξανά στα «παράθυρα»
Εθνική Μπάσκετ

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία (30/11, 19:00).

Δείτε τα highlights:


@Photo credits: eurokinissi, (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDOBASKET Τελευταία Νέα