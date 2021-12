BCL: Απίθανο τρίποντο απ' το ένα καλάθι στο άλλο για την Μπεσίκτας (vid)

Ο Εγκεχάν Αρνά της Μπεσίκτας πέτυχε το καλάθι της αγωνιστικής, σκοράροντας από το τρίποντο της άμυνας της Μπεσίκτας, στο καλάθι της Όλντενμπουργκ.

Ο Εγκεχάν Αρνά δεν είχε χρόνο για να το σκεφτεί παραπάνω. Στο φινάλε της 1ης περιόδου της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Όλντενμπουργκ - για την 6η αγωνιστική του BCL - η μπάλα βρέθηκε στα χέρια του Τούρκου γκαρντ.

Πέταξε την μπάλα από τη γραμμή του τριπόντου της ρακέτας της Μπεσίκτας και αυτή με τη συνδρομή του ταμπλό αναπαύθηκε στο καλάθι της Όλντενμπουργκ για το 21-19.

Δείτε το βίντεο:

🧐 Refs should check if the foot was on the line.#BasketballCL | @BJK_Basketbol @egehanarna pic.twitter.com/nNQAwGQ4IO