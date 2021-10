Άλεξ Τάιους: Κοντά στην Καρσίγιακα

Η Καρσίγιακα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλεξ Τάιους και τα εγχώρια δημοσιεύματα θέλουν την υπόθεση «κλεισμένη».

Ο Άλεξ Τάιους είναι ανάμεσα στις επιλογές της Πινάρ Καρσίγιακα για την θέση του ψηλού, με σκοπό να προσφέρει την μεγάλη εμπειρία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα για την πορεία της ομάδας τόσο στο BCL, όσο και στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, είχαν ακουστεί φήμες για την επιστροφή του στην Μακάμπι, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη και ο παίκτης παρέμεινε ελεύθερος. Τη δεδομένη στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες πως ο Τάιους βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Καρσίγιακα, με την υπόθεση να είναι όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Per multiple sources former EuroLeague champ Alex Tyus is 🇹🇷 bounded, getting closer and closer to Karsiyaka