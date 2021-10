Αποθέωσε Κολόμ ο Λάνγκφορντ: «Δεν υπάρχει καλύτερος στην Ευρώπη στο pick n roll»

Παρακολουθώντας το ματς της ΑΕΚ στην Ουγγαρία κόντρα στην Σομπατέλι, ο Κιθ Λάνγκφορντ αποθέωσε τον Κίνο Κολόμ μέσω των social media.

Ο πρώην σούπερ σκόρερ της Ένωσης, εξακολουθεί να παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας όπως αυτό στην Ουγγαρία για την πρεμιέρα της στο BCL.

Μάλιστα εντυπωσιάστηκε από μια... μοναδικής έμπνευσης ασίστ του Κίνο Κολόμ στον Γιώργο Μπόγρη «εκτελώντας» ιδανικά το pick n roll. Ο Κιθ Λάνγκφορντ είχε υπάρξει συμπαίκτες του Ισπανού πλέι μέικερ στην Ούνικς Καζάν και φρόντισε να αποθεώσει τον πάλαι ποτέ συμπαίκτη του.

«Παρακολουθούσα στενά αυτό τον παίκτη για δύο χρόνια. Κανείς άλλος στην Ευρώπη δεν είναι καλύτερος στο pick n roll» ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ.

I watched this guy up close and personal for two years… no one in Europe better in PNR!!