Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Η καλοκαιρινή... απόβαση των ομάδων στα παρκέ του Basketaki Salonica συνεχίστηκε με αξιοσημείωτες μάχες και δροσερούς αγώνες, που ανέδειξε τις θέσεις κατατάξεις και τα ζευγάρια των πλέι οφ σε αρκετές κατηγορίες.

Στη Development 2 League σπουδαία νίκη έκαναν οι East Side Pylaia που μολονότι είδαν τους Airballers να επιστρέφουν από διψήφιες διάφορες βρήκαν τον τρόπο να ξεφύγουν από τα προβλήματα και πήραν το απαραίτητο ροζ φύλλο αγώνα με 73-68, με τους Toy Men στον ίδιο όμιλο να κάνουν μια μεστή εμφάνιση και να κερδίζουν με 61-82 τις Κουκουβάγιες. Στην αντίπερα όχθη οι Alley Poops βρήκαν πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Δημήτρη Ταρασίδη που είχε 29 πόντους και 6 ριμπάουντ και πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Squid Ballers με 69-75, με τους Celtics του Hoston να βρίσκουν λύσεις από αρκετούς παίκτες για να προσπεράσουν το εμπόδιο των θρυλικών Salonica Titans με 73-64. Μεγάλο ντέρμπι με δόσεις... θρίλερ έγινε ανάμεσα σε Sintrim Team και Κάποτε Παίζαμε, όπου οι γηπεδούχοι βρήκαν το "χέρι" τους στην κρίσιμη φάση και επιβίωσαν με τελικό σκορ 50-47, ενώ την προσαρμοστικότητα τους επέδειξαν οι "σαύρες" της Kamptzida μετά τη νίκη τους με 41-52 με αντιπάλους τους Spacers.

Στη Development League το παιχνίδι της εβδομάδας έγινε ανάμεσα σε Sivirians και Sky is the Limit, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν από την "κόλαση" στον "παράδεισο" με ένα τρομερό comeback στα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα, όπου ενώ έχαναν 71-74 στα 18" βρήκαν αναπάντητους τέσσερις πόντους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πήραν μοναδική νίκη με 75-74, ενώ παρόμοιο σκηνικό είχαμε και στον αγώνα των περσινών πρωταθλητών Basketόσαυρων με τους δις πρωταθλητές της Development Salonics, με τις "σαύρες" να βρίσκουν τον ήρωα στο πρόσωπο του Παναγιώτη Δανάκη (29 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και να παίρνουν πολύτιμη νίκη με 83-81. Στον άλλον όμιλο οι Sugar Daddys συνέχισαν στα νικηφόρα αποτελέσματα και αυτή τη φορά υπερκεράσαν το εμπόδιο των Brickers του L.A. με 62-74, και στο αντίπαλο στρατόπεδο οι νεανικοί Unilegens πήραν δεύτερη σερί νίκη αυτή τη φορά απέναντι στους La Moya με 51-64. Άσους από τα μανίκια τους βρήκαν οι Kotakis BC και με μεγάλη αυτοπεποίθηση στις ικανότητες τους επικράτησαν των Old Stars Salonica με 45-50, με τους Jackals από την άλλη πλευρά να δείχνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Δεν Έχει της Χαλκιδικής με 52-76.

Στη Master League πλούσιο ήταν το μενού με όμορφους αγώνες, όπου στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι Galanou Raccoons έβγαλαν στο παρκέ τα δυνατά τους στοιχεία και επικράτησαν των 86ers με 60-94, με τον Θανάση Παπαγεωργίου να κάνει τη διαφορά με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ λίγο αργότερα οι Big Babes βρήκαν σημαντικές λύσεις στο φινάλε για να δραπετεύσουν με το ροζ φύλλο αγώνα και το 87-83 απέναντι στους Μπαστιφ New Era. "Γλυκιά" γεύση πήραν από τον αγώνα με τους Foodie Hoopers τα Kourkoubinia BC - Pizza Greca καθώς κέρδισαν με 83-90, με τους MnP από τον ίδιο όμιλο να είναι "ορεξάτοι" στο ματς με τους New Slippers και με εξαιρετικό τελευταίο δίλεπτο να παίρνουν παλικαρίσια νίκη με 80-85. Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν οι Street Elite που πήραν νίκη ψυχολογίας με 81-74 απέναντι στους φιναλίστ της Elite Respect, με την Team DK να συνεχίζει στα ψηλά "ράφια" της βαθμολογίας μετά το 64-74 με τα "Μεγάλα Μωρά".

Στην Elite League είχαμε "διαβολοβδομάδα" με τις τελευταίες αγωνιστικές να είναι "εκρηκτικές" με πολύ αμφίρροπα παιχνίδια. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα στη μάχη των "Brothers" οι Airball Brothers ανέδειξαν στο παρκέ τον καλύτερο τους εαυτό και πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους πρωτοπόρους West Brothers με 79-91, παίρνοντας έτσι πολύ καλή ψυχολογία ενόψει πλέι οφ, με τους ALCOHOLICS στην αντίπερα όχθη να κάνουν άλλη μια αξιοσημείωτη εμφάνιση και να επικρατούν με 111-83 των Heartbreak Kids. Στα σημεία πήραν το ροζ φύλλο αγώνα οι Hoops and Odds απέναντι στους Madou BC μετά το χορταστικό 103-111, ενώ στην αντίπερα όχθη οι All the Smoke επιβίωσαν από την τιτανομαχία με τους Goon Squad και με τον εξαιρετικό Δημήτρη Βογιατζή να "λάμπει" με 34 πόντους και 14 ριμπάουντ επικράτησαν στην παράταση με 93-88. Ακόμα μια νίκη έκαναν οι "αρκούδες" της Hellas Paper που βρήκαν λύσεις στα αινίγματα της Suiside Squad με το 97-82, με την Madou BC να βρίσκει την παρθενική της νίκη στο Basketaki Salonica με 107-89 απέναντι στη Goon Squad, με τον Χρήστο Κυριακίδη να αναδεικνύεται Novibet MVP με 30 πόντους και 14 ριμπάουντ. Τέλος, φανταστικό ματς έγινε ανάμεσα σε Heartbreak Kids και Hoops and Odds, με τους δεύτερους να εμφανίζονται πολύ ανεβασμένοι στις τελευταίες γύρες του πρωταθλήματος και να "κλέβουν" τις εντυπώσεις μετά το 119-142 απέναντι στους Heartbreak Kids.