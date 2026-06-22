Basketaki Athens: Novibet Top 10
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Άλλο ένα Novibet Top 10 που θα μας καθηλώσει!!!
- Στο νούμερο 10, alley oop πάσα του Ν. Μητσιώρη στον Α. Θεοδώρου μέσα στην κίνηση, με τον δεύτερο να πιάνει στον αέρα την μπάλα, σκοράροντας ένα δύσκολο κι εντυπωσιακό καλάθι με ταμπλό για τους New York Bricks!!!
- Στο νούμερο 9, φοβερός Άγγελος Σαρρής από Α.Ο. Ναυμαχος, πήρε τη baseline, πέρασε κάτω από το καλάθι στον αέρα κι άφησε εξαιρετικά την μπάλα με φάλτσα στο ταμπλό, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο καλάθι!
- Στο νούμερο 8, εξαιρετική πάσα του Α. Παπά πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου του, βρίσκοντας τον Σ. Παληο που έκοψε πανέμορφα και σκόραρε για την ομάδα των Hungry Wolves!
- Στο νούμερο 7, τρομερό τρίγωνο των Flint Tropics με Σεραφείμ, Γκατζηρούλη και Τζαμτζή να την κρύβουν με τον τελευταίο να σκοράρει ανενόχλητος κάτω από το καλάθι !!!
- Στο νούμερο 6, απίστευτος Άρης Τσουργιάννης που στην προσπάθειά του να σώσει την κατοχή για το Sthenos , βγάζει μια απίθανη ασσίστ στον Βουγιουκλάκη που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη!
- Στο νούμερο 5, ξανά Sthenos, αυτή τη φορά με τον Νίκο Δικαιουλια να ίπταται κ να λέει ένα μεγαλοπρεπές STOP στην προσπάθεια του αντιπάλου του να σκοράρει με lay up !!!
- Στο νούμερο 4 , εξαιρετική προσποίηση για πάσα πίσω από την πλάτη του έκανε ο Γιώργος Παλημέρης, αφήνοντας άγαλμα όλη την αντίπαλη άμυνα των Villagers και σκόραρε 2 πανέμορφους πόντους για την ομάδα του!
- Στο νούμερο 3, ο Αντρέας Χρονόπουλος των Brothers United μας δείχνει την ποιότητά του όταν μέσα στην κίνηση γύρισε πλάτη στο καλάθι και σκόραρε με τη βοήθεια του ταμπλό χωρίς να βλέπει !
- Στο νούμερο 2, o Γιώργος Μπεκρής από τα 50 Καράτια πήρε τον αριστερό διάδρομο και κάρφωσε με δύναμη το αντίπαλο καλάθι!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, οι Wolves K9 Arena έφυγαν στον αιφνιδιασμό κι ο Αλέξανδρος Ζερντίτσκι ήρθε trailer και κάρφωσε την μπάλα με τα 2 χέρια !!!
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