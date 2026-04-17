Μάχες σε όλα τα επίπεδα στην Elite League by Novibet!

Έχοντας φτάσει αισίως 2 (περίπου) στροφές πριν το τέλος της regular season στην Elite League by Novibet, η αγωνία έχει κορυφωθεί τόσο για την είσοδο στην post season (μέσω play-in), όσο και στη μάχη της παραμονής στη μεγάλη κατηγορία!

ΜΑΧΗ ΚΟΡΥΦΉΣ

Η κορυφή είναι δύο ταχυτήτων. Οι West Kings ξεχωρίζουν, αλλά οι Γκουρούδες φαίνονται πως είναι σοβαροί διεκδικητές για τον τίτλο!

1. West Kings (48β, 24-0)

Είναι ξεκάθαρα το φαβορί για τίτλο, παραμένουν αήττητοι και φαίνεται πως αν χάσουν, θα είναι μεγάλη έκπληξη! Η 1η θέση τούς ανήκει δικαιωματικά!

Πάνε, μάλιστα, για το απόλυτο σε πρωτάθλημα και κύπελλο (βρίσκονται ήδη στον τελικό)!

2. Γκουρούδες (47β, 22-3)

Έχουν δείξει σταθερότητα, όπως περιμέναμε άλλωστε και παίζουν, ανά διαστήματα, τρομερής ταχύτητας μπάσκετ!

Όπως φαίνεται, θα είναι κι πιθανός αντίπαλος των West Kings στον τελικό, όπου σε μονό αγώνα μπορούν αν συμβούν τα πάντα…

Ο ΧΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ PLAY OFFS

3. Black Mamba (40β)

4. Sthenos BC (37β)

5. Miami Heets (37β)

Σημειώνεται πως τα Paliagoura έχουν 23 αγώνες και με νίκη τους στο ματς που εκκρεμεί, μπορούν να βρεθούν ακόμη και στην 4η θέση με ρεκόρ 14-10 (38β)!

Αυτές οι ομάδες μπορούν να κάνουν ζημιά αλλά δύσκολα θα πάρουν τίτλο χωρίς υπέρβαση !

ΟΙ...ΨΙΛΟΑΔΙΑΦΟΡΟΙ!!!

6. Antilalos BC (36β)

7. Hood BC (36β)

8. Paliagoura (34β) – αναφέραμε παραπάνω την κατάστασή τους!

Μικρές λεπτομέρειες (head-to-head, φόρμα) θα κρίνουν θέσεις.

Εδώ κρίνεται το ποιος μπαίνει δυνατά με πλεονέκτημα για είσοδο σε playoffs!

Θυμίζουμε πως οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7-10, αγωνίζονται σε μονούς αγώνες play-in για τη συμμετοχή τους στα play-offs, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 11-13 υποβιβάζονται στη Master League!

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ PLAY-IN KAI ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ

Εδώ γίνεται ο πραγματικός χαμός, αφού εκκρεμούν ματς ανάμεσα και στους 3, τα οποία θα κρίνουν τα πάντα !

9. Heldreich (33β)- 25η αγωνιστική με Iguana Pacers!

10. Iguana Pacers (32β)- ματς λιγότερο με Indians και 25η αγωνιστική με Heldreich!

11. Indians (31β) – ματς λιγότερο με Iguana Pacers

ΟΙ ΠΕΣΜΕΝΟΙ !

12. ThunderDogs (30β)- χρειάζονται ένα μικρό θαύμα για να σωθούν (απόλυτο νικών και ταυτόχρονα απόλυτο ηττών των Iguana Pacers)

13. Pressof BC (28β) – Πλήρωσε τραυματισμούς κι απουσίες κατά τη διάρκεια της σεζόν, όμως έχει δείξει πόσο ομάδα είναι και σίγουρα θα επιστρέψει στο μέλλον εδώ που ανήκει!

Γενικά συμπεράσματα

West Kings: αν συνεχίσουν έτσι, πάνε για ιστορική σεζόν (αήττητοι).