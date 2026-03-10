Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Ο Μάρτιος κατέφτασε με πολύ σημαντικά παιχνίδια στη διοργάνωση, με τα πλέι οφ να ξεκινούν με... "χορταστικά" παιχνίδια στη Development League.

Στη Development 2 League σημαντική νίκη πήραν οι Wild Goats που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Alley Oopsies με τελικό σκορ 64-44, με τους Pick n' Coc στον ίδιο όμιλο να επικρατούν των SKG Sonics με 64-75. Στην έκτη θέση εδραιώθηκαν οι Airballers με μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στους Volcanos και τη νίκη με 38-70, ενώ στον άλλον όμιλο οι No Name πήραν παλικαρίσια νίκη απέναντι στους Engineering Eagles με 45-50. Στον ίδιο όμιλο οι Tegridy Farms έκαναν το ιδανικό παιχνίδι και κέρδισαν με 40-51 τις Κουκουβάγιες, με τους Toy Men να επικρατεί του Πανικού με 67-56.

Στη Development League τα πλέι οφ ξεκίνησαν με δυναμικά παιχνίδια, με αρκετές ομάδες να "χτίζουν" καλή διαφορά ενόψει συνέχειας. Οι SKG Bugs έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι στη χρονιά την κατάλληλη στιγμή και επικράτησαν με το ευρύ 61-95 των Sugar Daddys, με τους Phoenix από την άλλη πλευρά να κερδίζουν με 86-58 τους Los Angeles Brickers και να έχουν το πάνω χέρι στον επαναληπτικό. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Yugoπλάστιγγα και Sirina Partouzan με τους πρώτους να κερδίζουν διαφορά τριών πόντων ενόψει επαναληπτικού με το τελικό σκορ να είναι 60-57, ενώ σπουδαία εμφάνιση έκαναν οι Great White Sharks που κατόρθωσαν να κερδίσουν τους πρώτους του τρίτου ομίλου, Milgyraki Bucks, με 63-71. Μεγάλη αγωνία αναμένεται να έχουμε στο δεύτερο ματς της Deportivo με τους Metal Warriors, καθώς το πρώτο ματς ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 47-40 για τους πρώτους, με τους Basketόσαυρους από την άλλη πλευρά να επικρατούν με 62-55 των Φαβορί-τες.

Στην Evolution League σημαντική νίκη σημείωσαν οι Basketόσαυροι που έδειξαν σε καλή κατάσταση και κέρδισαν τους ES1 με 30-118, και στο άλλο παιχνίδι του πρωταθλήματος οι Strogguloi δυσκολεύτηκαν αρκετά αλλά είχαν τις λύσεις στα κρίσιμα για να περάσουν πρώτοι το νήμα απέναντι στους Mammoth με τελικό σκορ 49-55.

Στη Master League οι New Slippers πήραν οριακή νίκη απέναντι στους West Ballers με 63-67 και παρέμειναν τέταρτοι, και στον ίδιο όμιλο οι Fioretsina έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση για άλλη μια φορά και νίκησαν την Puebla με 62-54. Μεγάλη νίκη πήραν οι 86ers που μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο αντέδρασαν και νίκησαν τους Galanou Raccoons με 72-85, ενώ σημαντική νίκη για την όσο γίνεται καλύτερη κατάταξη τους πήραν οι Brick City Salonica απέναντι στους Golden Steak Evosmos με 76-61. Εξαιρετικοί για άλλη μια φορά ήταν οι Street Elite που με καλό δεύτερο μέρος νίκησαν εύκολα τους HotDogz με 65-89, ενώ σε καλό φεγγάρι έδειξαν ότι είναι οι Legends που επικράτησαν των Brokers με 55-80.

Στην Elite League διεξήχθη η τελευταία αγωνιστική με τρομερό ενδιαφέρον, καθώς μέχρι και το τέλος του αγώνα Hellas Paper Bears-Άξονας όλοι ανέμεναν να μάθουν σε ποια θέση θα τερματίσουν και με ποιον αντίπαλο θα αναμετρηθούν στα πλέι οφ! Ξεκινάμε με τον αγώνα των Bears με τον Άξονα, όπου οι πρώτοι με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο είχαν μικρό προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και τελικώς κατόρθωσαν να επικρατήσουν των κυπελλούχων με τελικό σκορ 96-91. Novibet MVP αναδείχτηκε ο Σοφοκλής Καζής με 40 πόντους και 18 ριμπάουντ. Επόμενο παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα σε Team DK και Flying Eagles, με τους δεύτερους να βρίσκουν επιστροφές και να παίρνουν μεγάλη νίκη με 90-96, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γιάννη Διαμαντή με 31 πόντους και 14 ριμπάουντ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου οι Sicarios έδειξαν σε πολύ καλή κατάσταση και στο τελευταίο τους παιχνίδι στη regular season επικράτησαν των Goon Squad με 101-84, με τον Δημήτρη Σαμαρά να κάνει τη διαφορά με 33 πόντους και 15 ριμπάουντ.