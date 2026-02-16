Στην κορυφή του Novibet Top 10 το Poster Dunk του Τσουργιάννη !!!

Δείτε το Novibet TOP 10 στο Basketaki, με τον Τσουργιάννη να κατακτά την κορυφή.

Στο νούμερο 10, o Γιάννης Γεωργακόπουλος των Avengers, για έναν ανεξήγητο λόγο, αποφασίζει να σουτάρει από το κέντρο σα να μην τρέχει τίποτα και το βάζει άγγιχτο !!!

Στο νούμερο 9, ο Μιχάλης Αυγουλής της Skroutz σουτάρει από το σπίτι του στη λήξη του χρόνου και γράφει 3 πόντους, αναγκάζοντας συμπαίκτες κι αντιπάλους να πιάσουν το κεφάλι τους !!!

Στο νούμερο 8, άλλο ένα full court σουτ, αυτή τη φορά από ακόμα πιο μακριά! Ο Πέτρος Αργυρούλης των Miami Heets, μας έχει συνηθίσει σε σκοράρισμα με πολλούς τρόπους! Αυτή τη φορά κατέβασε το ριμπάουντ και σκόραρε από τη δική του βολή στη λήξη της περιόδου !!!

Στο νούμερο 7, ο Στέφανος Φραγκούλης της Technomar, είπε να μιμηθεί έναν άλλο…Στέφ, αφού με τεράστια καμπύλη κι υπό ασφυκτική πίεση, έριξε την τρίποντα βόμβα, κλείνοντας ιδανικά την περίοδο για την ομάδα του !!!

Στο νούμερο 6, ο Βαγγέλης Τσιάτσιος με ένα circus shot, περνώντας ανάμεσα από 2 αντιπάλους του στο ποστ και πέφτοντας, προσέθεσε 2 πόντους για τους Gangsters!

Στο νούμερο 5, Λεγάμενοι και Δημήτρης Βρεττάκος που είδε την κίνηση του Λεωνίδα Δακουτρού στην πλάτη του αντιπάλου του, τού έδωσε μια υπέροχη alley oop πάσα με το ένα χέρι κι εκείνος με ένα γλυκό άγγιγμα σκόραρε ένα εξαιρετικής ομορφιάς κι έμπνευσης καλάθι !!!

Στο νούμερο 4,ο Γρηγόρης Μπραϊμης των Athens Crips φεύγει ολομόναχος στον αιφνιδιασμό και δε θα μπορούσε παρά να μας χαρίσει ένα highlight, καρφώνοντας την μπάλα !!!

Στο νούμερο 3, ο τέλειος αιφνιδιασμός των Titans με τον Πόγκα να βρίσκει με διαγώνια πάσα τον Κουτσουρή, εκείνος να δίνει την alley oop ασίστ στον Ηλιαδάκη που είχε φύγει πρώτος στον αιφνιδιασμό, ο οποίος σε πρώτο χρόνο τελείωσε ιδανικά τη φάση !!!

Στο νούμερο 2, ο Λυκούργος Μπακάλης των Citydogs ίπταται για το tomahawk dunk με το δεξί χέρι, όταν βρήκε το κενό που χρειαζόταν στον αιφνιδιασμό!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, Sthenos BC και Άρης Τσουργιάννης που δεν είδε τίποτα μπροστά του, ήρθε τρέιλερ και σηκώθηκε για το κάρφωμα με το ένα χέρι, κάνοντας poster τον αντίπαλό του !!!