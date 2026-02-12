Novibet Top 10 α λα Magic Johnson !!!

Δείτε το Basketaki Athens Novibet TOP 10.

Στο νούμερο 10, o Γ. Μπούρος βλέ[ει το κόψιμο Γ. Μπαλντατσίδη και τον βρίσκει με υπέροχη σκαστή πάσα κάτω από τα πόδια για να προσθέσει 2 πόντους για τους All Blacks με ωραίο αριστερό lay up!

Στο νούμερο 9, σόλο ενέργεια του Γιάννη Λάππα από Leontario που πέρασε 2 αντιπάλους με διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης και πάσαρε πίσω από την πλάτη στον ελεύθερο συμπαίκτη του που σκόραρε ανενόχλητος!

Στο νούμερο 8, υπέροχος αιφνιδιασμός των Stone City Thunder σε κατάσταση δύο εναντίον ενός με τον Μ. Μουράτο να δίνει υπέροχη πάσα πάνω από τον ώμο την κατάλληλη στιγμή στον Κ. Μάντζιο που δε δυσκολεύτηκε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι!

Στο νούμερο 7, Αντώνης Ρήγος με halfcourt buzzer beater! Ο παίχτης των Kavlanta Hawks είδε το χρόνο που έληγε και μας τρέλανε με βόμβα πίσω από το κέντρο!

Στο νούμερο 6, άλλος ένας τέλειος συνδυασμός, αυτή τη φορά από Baca Juniors με Σ. Κρεουζη να βλέπει το κόψιμο του Θ. Λεμονίδη, τον οποίο βρίσκει με μια φανταστική σκαστή πάσα κι εκείνος σκοράροντας πήρε και το φάουλ!

Στο νούμερο 5, τέλεια εκτελεσμένο pick n’ roll από τους Los Bandoleros με τον Β. Ανααστασάκη να βρίσκει με πάσα πίσω από την πλάτη τον Ν. Γαλάνη που τελείωσε όμορφα τη φάση!

Στο νούμερο 4,οι Webeetter με εξαιρετικό τρίγωνο που είχε ως αποτέλεσμα τον Α. Ρεκουνιώτη να δίνει την no look ασίστ στον Γ. Μανωλακόπουλο που έκοψε υπέροχα κ πέτυχε το ανάποδο lay up!

Στο νούμερο 3, West Kings και σεληνιασμένος Κ. Σταυρούλης με πάσα στην κίνηση κάτω από τα πόδια στον Α. Σταματόπουλο που άφησε γλυκά την μπάλα στο καλάθι παρά την πίεση του αντιπάλου του !

Στο νούμερο 2, ο Δημήτρης Τσάφος της Deadpool σε ένα one man show, αφού άλλαξε κατεύθυνση στο μπάσιμο με eurostep κ στη συνέχεια τελείωσε τη φάση βάζοντας απίστευτα φάλτσα στο αριστερό lay up του περνώντας κάτω από το καλάθι!