Basketaki Salonica: Το Novibet Top 10 κεντρίζει την προσοχή
Ακόμα ένα Novibet Top 10 είναι εδώ για το Basketaki Salonica και χαρίζει μοναδικές στιγμές.
- Στο νο 10 ο Αλέξανδρος Κατσάρεβιτς της Deportivo BC έχει πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του αλλά φέρνει εις πέρας την αποστολή του και κερδίζει τον χρόνο με ένα δύσκολο σουτ μέσης απόστασης.
- Στο νο 9 η Puebla χαρίζει φοβερό θέαμα στους παρευρισκόμενους και με μια "άρρωστη" πάσα του Σωκράτη Βούλγαρη έρχεται ένα μοναδικό καλάθι από τον Θράσο Οδοντίδη.
- Στο νο 8 ο Χρήστος Κουλκουδίνας από την Manchester United διαβάζει εξαιρετικά την φάση και μπλοκάρει στα ίσια τον προσωπικό του αντίπαλο.
- Στο νο 7 η Team DK βγάζει μια υπέροχη φάση με διαδοχικές πάσες πίσω από την πλάτη και ένα ωραίο αριστερό λέι απ.
- Στο νο 6 ο Λευτέρης Τσολάκης της Sintrim Team κάνει το chasedown block κερδίζοντας στους αιθέρες τον αντίπαλο του.
- Στο νο 5 ο Σάββας Μανούσος των Orlando Tragic δείχνει την μοναδική του ικανότητα και με επιτόπιο άλμα σημειώνει ένα πολύ όμορφο κάρφωμα.
- Στο νο 4 ο Αργύρης Τσολομύτης και ο Ίζη Ρεβάχ από Galanou Raccoons συνεργάζονται πολύ ωραία με alley oop.
- Στο νο 3 ο Κωνσταντίνος Πυδαράκης της Fioretsina κάνει το coast to coast και πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας για να κερδίσει και το φάουλ.
- Στο νο2 ο Γιάννης Κεσίσογλου των Hotdogz με λίγο χρόνο μπροστά του προλαβαίνει να σουτάρει από το logo για ένα δύσκολο τρίποντο.
- Από το νο1 αυτής της εβδομάδας δεν μπορούσε να λείπει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος των Great White Sharks που με ένα σουτ με το ένα πόδι με τη λήξη του χρόνου πετυχαίνει το πολύ δυσκολο buzzer beater τρίποντο.
