Νέο έτος, ίδια ένταση στην επιστροφή του Basketaki The League για το 2026 !!!

Ήρθε η ώρα να δούμε ποιοι επηρεάστηκαν από τα φαγοπότια των εορτών κύριοι!

Πάμε να δούμε τι συνέβη στα γήπεδα του Basketaki The League την εβδομάδα που μας πέρασε...

Η 10η αγωνιστική της Master League συνεχίστηκε με δυνατές μονομαχίες και αποτελέσματα που επηρέασαν σημαντικά τη βαθμολογική εικόνα. Οι Δαλάι Κλάμα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας των Mamba Boys με 60–54 σε ένα ματς υψηλής έντασης, δείχνοντας σταθερότητα και συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία. Μεγάλο αποτέλεσμα πέτυχε και ο Μότο Ιωαννίδης, ο οποίος νίκησε τους Σοπτό Veterans με 64–55, κάνοντας καθοριστικό βήμα στη μάχη της κορυφής.

Ο X-Stratigos πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα απέναντι στους Brazzerzz Beachterzz (69–59), ενώ τα Gran Camaria επιβεβαίωσαν την καλή τους κατάσταση επικρατώντας των Only Flood με 68–58. Οι Brothers United δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στην Aguananile, φτάνοντας άνετα στο 79–57, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από νωρίς. Σταθερά αποτελεσματικά παρουσιάστηκαν και τα Βελούδινα Σφυριά, τα οποία λύγισαν τους ReTirees με 74–65.

Οι Anonymous BC έκαναν την τεράστια έκπληξη και πήραν το ντέρμπι απέναντι στο Ano Liosia BC με 65–55, ενώ η Deportivo Faliro συνέχισε με νίκη κόντρα στους Collectors (66–61), δείχνοντας πως βρίσκει ρυθμό. Οι Rejects έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Pink Paper με 80–57, ενώ το πιο δραματικό παιχνίδι της αγωνιστικής διεξήχθη ανάμεσα σε New York Fix και Most Wanted, με τους δεύτερους να παίρνουν το «διπλό» στην παράταση με 65–61. Τέλος, τα Pi Stoli a επιβλήθηκαν των Bonobo BC με 62–52, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Athens Crips διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία τους περνώντας από τους KINGS με 63–58, οι Gangsters επικράτησαν των Colombians BC με 67–51, ενώ οι Golden Steak Warriors επικράτησαν της Elapuse BC με 58–47. Η New 3ra BC ήταν καταιγιστική απέναντι στους Komodo Dragons (75–50), ηΠοσειδωνία πήρε σημαντική νίκη με 62–52 κόντρα στις Μπουλντόζες, και ο Α.Σ.Κ. Αρισταίος επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Uncle Drew με 79–67.

Η 14η αγωνιστική της Progress League συνεχίστηκε με Lithos BC να επιβάλει τον ρυθμό του απέναντι στα Κόκκινα Τριανταφυλλάκια φτάνοντας στο 73–60, οι SugarMountains πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μίνωες με 50–45, οι Ιππότες παρουσιάστηκαν ανώτεροι απέναντι στη Mandra Heat επικρατώντας με 72–62 ενώ οι Wolves K9 Arena είχαν τον έλεγχο απέναντι στους Ζωντανούς Λοκρούς και κέρδισαν με 67–57. Τα Ραμολιμέντα διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι τους κόντρα στην Pipiladelphia και νίκησαν με 54–47, ο Mikrokosmos πήρε οριακή αλλά σημαντική νίκη απέναντι στους Aballiers με 42–38 και οι Avengers κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Draft Fathers φτάνοντας στο ευρύ 63–39.

Οι Trelakers δεν άφησαν περιθώρια στα Ναυάγια και επικράτησαν με 59–40, ενώ οι Spacers Athens άντεξαν στην πίεση των Webetter και πήραν τη νίκη με 58–53. Οι Hungry Wolves επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι στους Iron Maidan κερδίζοντας με 63–59, οι Khazad Dooms λύγισαν τον Αλκοολικό Αστέρα σε μια μεγάλη μάχη με 58–52, ενώ οι Hornets πήραν τη νίκη απέναντι στη Skroutz με 60–54.

Οι The OGs ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους Peristeri Trelleborg και νίκησαν με 53–38, η ntercity BC επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στους San Antonio Smurfs φτάνοντας στο 62–54 και οι Palomahawks ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ανυπότακτων Γαλάτες με 44–32. Οι Unics Kazanisto επικράτησαν των Chicago Trolls με 54–46, οι Flint Tropics πήραν δραματική νίκη απέναντι στους Δεν Μας Σέβεσαι Βάσω με 56–54, ενώ ο Campeon Εθνικός Star έφυγε νικητής από ένα κλειστό παιχνίδι απέναντι στους Dunkin’ Dads με 36–33. Τέλος, οι Rockets ήταν πιο αποτελεσματικοί από τους

Blacklists κερδίζοντας με 58–45.

Στην 14η αγωνιστική της Development League, ο Κατσαπλιαικός συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις, επικρατώντας των Miami Eat ATH με 50–45, δείχνοντας μεγαλύτερη ψυχραιμία στο φινάλε. Οι Lekkas BC ήταν ανώτεροι απέναντι στους Aces και έφτασαν στη νίκη με 49–36, ενώ οι Bald Eagles λύγισαν τους Termites με 58–55 σε ένα σκληρό και αμφίρροπο παιχνίδι. Οι Destroyed Pistons κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και επικράτησαν των Spacers Beta με 66–64, σε μία από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της αγωνιστικής.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, οι Basket Case επικράτησαν καθαρά των MRK Clippers με 51–39, ενώ οι Panousi BC πήραν σημαντική νίκη απέναντι στις Προβατίνες με 49–39. Οι Fat Buckets δεν άφησαν περιθώρια στους Perama 99ers, φτάνοντας άνετα στο 61–42, με τους Porto Raptors να περνούν από την έδρα των Brick City με 47–39. Οι The Rose Copanoi ήταν ανώτεροι απέναντι στους Athens Touvlakers και πήραν τη νίκη με 62–54, ενώ οι Terroristas επικράτησαν των Beeranhas με 61–42. Οι Los

Lampriniers συνέχισαν ανοδικά, νικώντας τους San Lorenzo Pellegrini με 65–59, σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό. Στη συνέχεια της αγωνιστικής, οι San Lorenzo Pellegrini πήραν τη νίκη απέναντι στους 53 Asylum με 62–60, οι Brooklyn Nerds επικράτησαν των Oklahomata με 72–60, ενώ οι Bricklayers λύγισαν τους LazerWolves με 62–56. Οι Gentlemen’s BC πήραν σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους Λεβαντάδες με 46–41. Tέλος, οι Alimos Leopards ήταν επιβλητικοί απέναντι στους Puronto Raptors με 79–66, οι Baca Juniors BC νίκησαν τους Frigo Driver με 66–59, οι Los Abeles Fakers επικράτησαν της efood με 58–46, οι Rakuzan πέρασαν οριακά από την έδρα της Κεμπάπ BC με 57–56, οι Lobsters BC λύγισαν τους Milwaukee Bats με 78–77, ενώ η Giderpool BC πήρε καθαρή νίκη απέναντι στους 46rs με 71–58.

Η αγωνιστική στη Development 2 League είχε όπως πάντα παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Οι Κούροι Κέας επικράτησαν απέναντι στην Drink Team,φτάνοντας στη νίκη με 54–48 σε ένα ματς όπου είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα έως το φινάλε. Οι FromTheHood πήραν σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, επικρατώντας της Πούχα Jazz με 42–37, δείχνοντας χαρακτήρα και συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία.

Στο πιο ισορροπημένο παιχνίδι της αγωνιστικής, οι Basket Wolfs λύγισαν τους Olympic Ballers BC με 52–50, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό. Οι Athens Dons πραγματοποίησαν επιβλητική εμφάνιση απέναντι στους Cigarette Bulls, παίρνοντας τη νίκη με 75–60, ενώ οι Slam Junk δεν άφησαν περιθώρια στους Poronto Raptors, επικρατώντας άνετα με 52–32. Οι Beer Bulls συνέχισαν τις θετικές εμφανίσεις, συντρίβοντας τους Lazy Pistons με 53–31.Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί ήταν ο Τραυματιακός BC , ο οποίο διέλυσε τους Golden Kings με 81–39, σε ένα παιχνίδι που είχε ξεκάθαρο νικητή από νωρίς.

Οι Ρέμπελοι χρειάστηκε να ιδρώσουν, αλλά έφτασαν στην 11η συνεχόμενη νίκη τους απέναντι στους Cavaljardes με 49–40, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά τους. Οι Charlotte Horny συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, κερδίζοντας τους Athens Sniffers BC με 49–42.

Στα υπόλοιπα ματς, οι Citydogs πήραν καθαρή νίκη απέναντι στους Grapevine Groove με 58–42, οι Burna Boys ξεκινούν να μας τραβάνε την προσοχή ολοένα και περισσότερο, καθώς επικράτησαν των Lecocosportif με 77–64, ενώ οι Los Angeles Pit-Bulls ολοκλήρωσαν την αγωνιστική με δυνατό «διπλό» απέναντι στους AegeanSeals, κερδίζοντας με 54–48.

Η Development 2 League συνεχίζει να προσφέρει έντονο ανταγωνισμό και δυνατές ιστορίες, με τις ομάδες να μπαίνουν πλέον σε κρίσιμη καμπή ενόψει της συνέχειας.