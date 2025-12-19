Γιορτινός Δεκέμβρης, καυτές αναμετρήσεις στο Basketaki The League !!!

Δείτε όσα έγιναν στα γήπεδα του Basketaki The League την εβδομάδα που μας πέρασε

Αναλυτικά

Έχοντας φτάσει πλέον στο Δεκέμβρη, δεν υπάρχει δικαιολογία...Βέβαια, αναμένεται καυτός Γενάρης μεταγραφών που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες! Μέχρι τότε, πάμε να δούμε τι συνέβη στα γήπεδα του Basketaki The League την εβδομάδα που μας πέρασε...

Με την 12η αγωνιστική συνεχίστηκε η Elite League by Novibet!

Οι Stifado Bulls μαζεύτηκαν και πήραν μεγάλη νίκη με 71-63 κόντρα στον Antilalo BC. Novibet MVP αναδείχθηκε ο Καραβασάνης με 23 πόντους, 3 ασίστ και 11 ριμπάουντ!

Οι Iguana Pacers έχουν βρει τη συνταγή, αφού επικράτησαν και του Heldreich με 66-58! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Γιώργος Γεωργίου με 23 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ!

Οι Γκουρούδες το βιολί τους, αφού επικράτησαν και των Thunderdogs με τελικό σκορ 88-75 ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Θωμάς Νίκου με 19 πόντους, 17 ασίστ και 8 ριμπάουντ!

Oι Indians ηταν καταιγιστικοί και επικράτησαν με το ευρύ 102-61 απέναντι στην Pressof BC! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Γιώργος Κυράτσης με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Οι West Kings νίκησαν εύκολα και τη Hood BC με σκορ 88-68 κ πλέον το ερώτημα είναι ποιος θα μπορέσει να τους σταματήσει... ! Novibet MVP του αγώνα ο Στέφανος Σολωμός με 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Paliagoura και Black Mamba έλυσαν τις διαφορές τους στην παράταση με τους πρώτους να είναι πιο ψύχραιμοι στο extra πεντάλεπτο και να παίρνουν πολύτιμη νίκη με 97-93! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Θανάσης Κοκαλιάς κάνοντας triple double με 18 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ!

Τέλος, η Sthenos BC πήρε τεράστια νίκη με 85-82 απέναντι στους Miami Heets, χάρη σε ένα τρελό τρίποντο του Γιάννη Αθηναίου με τη λήξη! Novibet MVP ο Γιάννης Αθηναίου με 42 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ!

Στα σημαντικότερα αποτελέσματα στην 9η αγωνιστική της Master League, Ο Μότο Ιωαννίδης επέβαλε τον ρυθμό του απέναντι στους Kozalides BC και πήρε τη νίκη με 83–73, ενώ οι Bonobo BC πήραν μεγάλη νίκη με τους Mamba Boys, επικρατώντας με 73–75 σε παιχνίδι λεπτών ισορροπιών. Οι Σοποτό Veterans έδειξαν εμπειρία και ουσία, νικώντας τα Μπαρμπούτια με 51–59, την ώρα που οι Most Wanted βρήκαν την πολυπόθητη νίκη, αφού επικράτησαν των Gangsters με 64–58 σε σκληρό και αμυντικό ματς. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Uncle Drew απέναντι στις Μπουλντόζες πιάνοντας την κορυφή του ομίλου τους, ενώ οι Athens Crips συνέχισαν απτόητοι, συντρίβοντας την Elapuse BC με 91–57. Οι Colombians BC πήραν σημαντική τεράστια νίκη απέναντι στον Α.Σ.Κ. Αρισταίο με 56–46, ενώ τα Βελούδινα Σφυριά επικράτησαν της Deportivo Faliro με 66–72. Οι Komodo Dragons έδειξαν σταθερότητα και νίκησαν τους Only Flood με 49–57, την ώρα που τα Pi Stoli a επικράτησαν των Golden Steak Warriors με 57–65. Στο ντέρμπι χαμηλού σκορ, το Ano Liosia BC λύγισαν την Ποσειδωνία με 57–56, ενώ οι New York Fix ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους Anonymous BC, φτάνοντας στη νίκη με 90–78. Το πρόγραμμα έκλεισε με την Agunanile να επικρατεί της New 3ra BC με 72–59.

Στην 8η αγωνιστική της Evolution League οι Titans μπήκαν δυνατά και επικράτησαν των Phoenix Bums με 54–46, ενώ τα Gran Μανάρια ήταν επιβλητικά απέναντι στο Sk Fitness Studio, φτάνοντας σε άνετη νίκη με 53–78. Η Koutsikari BC λύγισε τους Cebollitas με 54–51 σε ματς λεπτών ισορροπιών, την ώρα που οι Paraliers πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Myrmidons BC με 61–65. Οι Team 8s πραγματοποίησαν εμφατική εμφάνιση, διαλύοντας τους Old Firm BC με 55–82, ενώ οι Vatos Krokos επικράτησαν καθαρά των Λύκων με 56–42. Οι Κομπλεξικοί BC δείχνουν ασταμάτητοι κ το έδειξαν και στην αναμέτρηση με τη Φιορετσίνα, επικρατώντας με 63–75, ενώ οι Grovers συνέχισαν την καλή τους πορεία με νίκη 85–71 απέναντι στους Airptwl. Οι Σκόρπιοι BC πήραν τη νίκη απέναντι στην Drunk Team με 64–72, ενώ οι Gladiators ήταν ανώτεροι των Powerpuff Boys, κερδίζοντας με 62–52. Οι Λεγάμενοι BC επέβαλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους Optimus Priamus και πήραν τη νίκη με 68–56, με τους Gunners να ακολουθούν, επικρατώντας οριακά των The Flexers με 53–52. Οι Couvaliers πήραν καθαρή νίκη με 70–60 απέναντι στη Benetton Κερδίζω, ενώ οι Jokers πέρασαν νικηφόρα από το παιχνίδι με τους New York No Knees με 52–63, την ώρα που οι Athens Dragons κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Valhalla Phantoms, επικρατώντας με 78–51. Το πρόγραμμα έκλεισε με τα Sepolia Sharks, οι οποίοι επικράτησαν της La Bola De Papel με 73–80.

Η 11η αγωνιστική της Progress League συνεχίστηκε με τον Campeon Εθνικός Star να παίρνει σημαντική νίκη απέναντι στους Beerokillers με 51–45, σε ένα ματς χαμηλού σκορ και έντασης. Οι Kavlanta Hawks λύγισαν τους Dunkin’ Dads με 56–51, ενώ οι Avengers επικράτησαν των Friends με 56–50, δείχνοντας σταθερότητα στο κρίσιμο σημείο. Οι N.A. 99ers πέτυχαν μια δυνατή νίκη απέναντι στη Novibet με 72–66, σε παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό.Η Webetter συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, κερδίζοντας τη Circle BC με 68–61, ενώ η Dikanomia Νέας Σμύρνης επιβλήθηκε των Sacramento Drinks με 64–52. Οι Ιππότες πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στα Ραμολιμέντα με 58–48. Οι Μίνωες συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας οριακά των Κόκκινων Τριανταφυλλακίων με 69–68.Η West Side B.C. νίκησε τους Trailers με 72–67, ενώ οι Ζωντανοί Λοκροί επικράτησαν της Black Mapa με 70–60. Η Iron Maidan πήρε τη νίκη απέναντι στον Ερυθρό Σταυρό με 68–62 και τα Ναυάγια κέρδισαν τους Blacklists με 58–52. Οι Kourkoutes All-Star έδειξαν ανωτερότητα απέναντι στους Chicago Trolls, επικρατώντας με 70–64.Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, οι Athens Warriors λύγισαν τους Kolosos Dunk n’ Donuts με 50–49, σε ένα ματς που κρίθηκε στην τελευταία φάση. Η Miamani Heat επικράτησε καθαρά των OGs με 64–49, ενώ οι Hungry Wolves νίκησαν τους Basket Maniacs με 59–47. Ο Α.Ο. Ναύμαχος πήρε δραματική νίκη απέναντι στους Buzzer Eaters με 63–62.Οι Spacers Athens λύγισαν τον Αλκοολικό Αστέρα με 76–74 σε ένα ματς γεμάτο εναλλαγές, ενώ οι Crushers επικράτησαν οριακά των San Antonio Smurfs με 46–45. Οι Hornets νίκησαν τους Aballiers με 56–52 και, τέλος, οι Trelakers πήραν τη νίκη απέναντι στους Sugar Mountains με 58–54, ολοκληρώνοντας μια γεμάτη και συναρπαστική αγωνιστική.



Στην 11η αγωνιστική της Development 2 League, οι Delulu BC μπήκαν δυναμικά και επικράτησαν των Lazy Pistons με 59–40, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους, ενώ οι Κούροι Κέας πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Charlotte Horny με 43–50. Σε ένα από τα πιο αμφίρροπα ματς της αγωνιστικής, οι Olympic Ballers BC λύγισαν οριακά τους FromTheHood με 43–42, την ώρα που οι Piccadilly BC επικράτησαν των Atlanta Slots με 53–51 σε παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι Grapevine Groove έφυγαν με τη νίκη από την αναμέτρηση με τους Beerwaukee Drunks, κερδίζοντας με 43–46, ενώ η Lecocosportif έδειξε ψυχραιμία στο φινάλε και νίκησε τον Τραυματιακό BC με 77–75. Οι Citydogs ήταν ανώτεροι απέναντι στους Οικοδόμους και πήραν τη νίκη με 49–58, με τους Rim Protectors να ακολουθούν, επικρατώντας των Golden Kings με 46–38. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με το πιο δραματικό παιχνίδι της αγωνιστικής, όπου οι Beer Bulls λύγισαν τους Poronto Raptors με 45–46, σε φινάλε που κράτησε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.