Οι Λεγάμενοι B.C. PIRAEUS – 13 Χρόνια Μιας Μπασκετικής Οικογένειας!

Στο πλαίσιο του αφιερώματός μας στους Λεγάμενους BC, μια ιστορική ομάδα του Πειραιά και, φυσικά, του Basketaki The League, μιλήσαμε με τον Δημήτρη Βρεττάκο – έναν από τους πρωτεργάτες, θεμέλιο λίθο της ομάδας και παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με τη βοήθειά του, καταγράψαμε με λεπτομέρειες το πώς δημιουργήθηκε αυτή η μοναδική μπασκετική παρέα, τι συνέβη στα πρώτα χρόνια και πώς η ομάδα κατάφερε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή συμμετοχή σε ένα τουρνουά.

Η αρχή! Κάτω στον Πειραιά...

Ήταν ένα ζεστό μεσημέρι του Σεπτεμβρίου του 2013 στο γυμναστήριο Arena στο Πασαλιμάνι, όταν ο Γεώργιος Αγαλόπουλος έριξε την ιδέα της συμμετοχής σε ένα τουρνουά μπάσκετ.

Την πρόταση άκουσαν οι γυμναστές Βαγγέλης Κοτσαμπάς και Αντώνης Σιγάλας, χωρίς να φαντάζονται ότι αυτή η μικρή κουβέντα θα αποτελούσε τη βάση για μια ιστορία 13 και πλέον ετών.

Ο πρόεδρος που τόλμησε το καινούριο

Όλοι θα περίμεναν πως ο εμβληματικός – όπως αποδείχθηκε – πρόεδρος Βαγγέλης Κοτσαμπάς θα δήλωνε συμμετοχή σε ένα από τα γνωστά πρωταθλήματα της εποχής.

Εκείνος όμως αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι εντελώς νέο. Έτσι, το ταξίδι των Λεγαμένων BC Piraeus ξεκίνησε στο Basketaki The League, μια διοργάνωση που τότε έκανε τα πρώτα της βήματα, όπως ακριβώς και η ομάδα.

Το όνομα, τα χρώματα και το σήμα

Το όνομα της ομάδας γεννήθηκε από τον μπασκετάνθρωπο Πολύκαρπο Νικολάου, ο οποίος, επηρεασμένος από τον ελληνικό κινηματογράφο, πρότεινε το «Λεγάμενοι». Η ιδέα έγινε αμέσως αποδεκτή.

Τα χρώματα – άσπρο και γαλάζιο – αποτυπώνουν τον ουρανό και τη θάλασσα του Πειραιά.

Το σήμα, εμπνευσμένο από τους Boston Celtics, προσαρμόστηκε στα χρώματα της ομάδας, δημιουργώντας μια ταυτότητα που παραμένει έως σήμερα αναλλοίωτη.

Η δημιουργία του πρώτου ρόστερ

Η στελέχωση της ομάδας προήλθε – πού αλλού; – από τον Πειραιά και το γυμναστήριο Arena.

Έτσι, ο πιο σταθερός πελάτης του γυμναστηρίου και δυναμικός αστυνομικός Γιάννης Δασκαλόπουλος δέχτηκε την πρόταση και έφερε μαζί του, επιβλητικά, τον Δημήτρη Βρεττάκο.

Ο Αντώνης Σιγάλας πρότεινε τον συμφοιτητή και φίλο του Τριαντάφυλλο Χατζημιχαήλ.

Ο πρόεδρος Κοτσαμπάς πρόσθεσε τον Κωνσταντίνο Τσατσάνη, ολοκληρώνοντας το πρώτο ιστορικό ρόστερ.

Η ονειρική πρώτη χρονιά

Η σεζόν ξεκίνησε με όνειρα και τελικά αποδείχθηκε… πραγματικότητα!

Αγωνιστικά, οι Λεγάμενοι έφτασαν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος – έναν αγώνα που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ – ενώ προκρίθηκαν και στον τελικό του Κυπέλλου, ο οποίος επίσης δεν διεξήχθη λόγω των γεγονότων του πρωταθλήματος.

Όμως το σημαντικότερο ήταν ότι η ομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας εποχής: κάμερες, συνεντεύξεις, βίντεο, στατιστικά, άρθρα – πράγματα που κανένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα δεν είχε τότε συνηθίσει.

Οι Λεγάμενοι κατάλαβαν ότι αποτελούν μέρος της δημιουργίας μιας μεγάλης ιστορίας.

Από ομάδα… οικογένεια

Από την πρώτη κιόλας χρονιά δημιουργήθηκε μια παρέα, μια οικογένεια που πέρασε πολύ γρήγορα τα όρια του γηπέδου.

Με αυτή τη φιλοσοφία – πρώτα η παρέα, μετά η ομάδα – οι Λεγάμενοι συνέχισαν σταθερά, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι η μοναδική ομάδα που συμμετέχει συνεχόμενα από την πρώτη χρονιά και έχει μέχρι σήμερα ενεργή πεντάδα παικτών από εκείνη την εποχή.

Τα επόμενα χρόνια – νέες προσθήκες, ίδιο πνεύμα

Τη δεύτερη χρονιά ήρθαν παίκτες που έμελλε να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα, όπως οι:

Στάντζος, Δακουτρός, Σουλτάτος.

Τα χρόνια που ακολούθησαν προστέθηκαν κι άλλοι που έγιναν οικογένεια για σχεδόν μια δεκαετία. Ακόμη κι όσοι άλλαξαν πόλη, παραμένουν στο γκρουπ της ομάδας και παρακολουθούν κάθε παιχνίδι, όπως ο Ηλίας Χαϊκαλής και ο Βασίλης Σκαμάγκας.

Πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με την ομάδα

Παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στους Λεγαμένους:

Πάρης Δημουλιάς, Χρήστος Γκανιάτσας, Βασίλης Καμαριωτάκης, Νίκος Λάγιος (ο οποίος, αν και μόλις 3–4 χρόνια στην ομάδα, «μοιάζει σαν να ήταν πάντα εκεί»),

Χρήστος Τρομπούκης, και φυσικά ο πάντα γραφικός Παντελής Κατσαρός.

Οι στιγμές που μένουν

Από τις πιο όμορφες παραδόσεις της ομάδας είναι το ομαδικό τραπέζι στο τέλος κάθε σεζόν. Εκεί όπου γελούν, θυμούνται, αναλύουν και οραματίζονται την επόμενη χρονιά.

Και βέβαια υπάρχει και μια ιστορία που ξεπερνά το μπάσκετ:

Μέσα από το Basketaki,σε έναν αγώνα των Λεγαμένων, ο Τριαντάφυλλος Χατζημιχαήλ γνώρισε την Κατερίνα, και σήμερα έχουν δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια!

Ρεκόρ και στατιστικές κορυφές

Ένα εξαιρετικό στοιχείο για την ομάδα είναι ότι ο Δημήτρης Βρεττάκος κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών στην ιστορία της διοργάνωσης – μια διάκριση που δύσκολα θα καταρριφθεί.

14 χρόνια μετά – μια οικογένεια με φανέλα

Οι Λεγάμενοι ξεκίνησαν ως μια απλή μπασκετική ομάδα.

Σήμερα, 13 χρόνια μετά, αποτελούν μια δεμένη οικογένεια που συνεχίζει να αγωνίζεται στο καλύτερο ερασιτεχνικό τουρνουά της Ελλάδας, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα.

Πολλοί ξεκίνησαν ανύπαντροι, άλλοι χωρίς παιδιά ή με μικρά παιδιά.

Τώρα πλέον έρχονται στα παιχνίδια μαζί με τα παιδιά τους – και για κάποιους, πολύ σύντομα, αυτά τα παιδιά ίσως φορέσουν τη φανέλα των Λεγαμένων… δίπλα στους ίδιους τους γονείς τους...ε Δημήτρη;!